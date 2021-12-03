Бывший худрук МХАТ готов забрать спектакль с Ольгой Бузовой в свой новый театр

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков готов забрать в свой новый театр спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин", а также несколько других постановок.

"Спектакль "Чудесный грузин", в котором Ольга играет небольшую, эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, мы его тоже восстановим <...> Я думаю, что она [Ольга Бузова] совершенно точно будет с нами, если мы ее позовем", - сказал он в интервью телеканалу RTVI.

Бояков подчеркнул, что основные постановки точно останутся в его театре. "Мне было жестко сказано: ты не имеешь права терять спектакль "Лавр", - привел он один из примеров. - Рената Сотириади, которая будет восстанавливать "Красного Моцарта", возможно, "Чудесного грузина", и будет ставить новую постановку - это важнейший спектакль для нашего театра. Это будет одна из основ. Пьеса называется "Обручение".

По словам бывшего худрука МХАТ, главные артисты также останутся с ним. "Что касается остальных ролей - не будет никаких проблем перенести или сделать новую редакцию спектакля. Вадим Лобов, президент "Синергии", в активных переговорах с театром по поводу выкупа декораций и, соответственно, прав", - пояснил он.

Бояков отметил, что новый театр, скорее всего, не будет привязан к конкретной платформе. "Сегодня, во времена сетевых пространств, во времена невероятной мобильности, можно совершенно по-другому построить театр", - подчеркнул он.