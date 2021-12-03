Госансамбль и конный театр получат на развитие 600 млн рублей В Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделили госансамблю "Алан" и конному театру "Нарты" 600 млн рублей на развитие. Об этом сообщили замминистра культуры республики Маркос Хачатурянц на заседании правительства региона.

"Общий объем финансирования на 2021-2024 годы государственного ансамбля "Алан" составит более 198 млн рублей. На развитие конного театра "Нарты" выделят более 410 млн рублей", - сказал Хачатурянц.

Средства будут выделены из республиканского бюджета в рамках программы "Развитие культуры Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2024 годы".

Ансамбль "Алан" был основан в 1938 году. Первыми артистами стали каменщики и шахтеры, трактористы и кукурузоводы, победители республиканского смотра художественной самодеятельности. Коллектив объездил десятки стран мира, является обладателем золотой медали международного фестиваля пяти континентов во французском Дижоне, лауреатом премии имени Коста Хетагурова, победителем многих всероссийских и международных конкурсов.

Театр "Нарты" основан в 1990 году, он объединяет драматическое, цирковое, хореографическое, спортивное искусство. С программой "Игры Нартов", в которой участвовали 30 артистов и 12 лошадей, театр побывал в 1994 году в Аргентине, затем в Европе. В 2001 году театр выступил в Москве в рамках III Всемирной театральной олимпиады. Наездники-каскадеры "Нартов" также снимались в картине Алексея Балабанова "Война".