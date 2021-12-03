Эрмитаж открыл выставку античного стекла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в пятницу выставку произведений античных стеклоделов Восточного Средиземноморья. Экспозиция включает 90 предметов из эрмитажного собрания и коллекции известного израильского собирателя Шломо Муссайеффа.

"Речь идет о стекле, одном из величайших изобретений людей. Стекло подражает камням, которые создали боги, и человек здесь добился очень многого, мистический свет стекла замечателен. Здесь мы говорим об античном средиземноморском стекле, имеющем имя, его создавал мастер Эннион. Мы очень рады, что у нас в Эрмитаже изумительная коллекция его произведений. Толчком для создания этой выставки стала возможность показать 4 подлинных вещи со штампом Энниона, которые происходят из знаменитой коллекции Шломо Муссайеффа", - сказал на открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как сообщила пресс-служба Эрмитажа, экспозиция приурочена к Международному Году стекла, который будет отмечаться по решению ООН в 2022 году. "Выставка посвящена античному стеклоделу Энниону, создававшему свои шедевры в первой половине I столетия в римской провинции Сирия. Она дает уникальную возможность увидеть и оценить изделия этого замечательного мастера, чьи работы остались непревзойденными по изысканности форм и сложности орнаментации", - говорится в описании выставки.

Экспозиция включает произведения древних мастеров, работавших в Восточном Средиземноморье, включая территории современных Сирии, Палестины, Израиля, Иордании, Ливана и острова Кипр.

Четыре стеклянных сосуда работы Энниона из коллекции Шломо Муссайеффа предоставила для выставки его вдова Алиса Муссайефф. Еще один экспонат, созданный мастером Эннионом, кувшин из синего стекла, пообещал предоставить для выставки музей Эретц Исраэль в Тель-Авиве, но доставить его в Петербург пока не удалось.

"Наши выставки продолжаются и все время дополняются. Мы ждали замечательный памятник из музея Эретц Исраэль - знаменитую работу Энниона. Она уже была упакована, но эта вещь относится к категории абсолютно ценнейших, им нельзя ездить без курьера, а тут все границы закрылись, и ко времени этот сосуд не приедет, но, надеюсь, что приедет позже, ему есть место на выставке", - пояснил Пиотровский. Он напомнил, что такая ситуация из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, создается не первый раз: год назад задержалась картина из Лувра, которая должна была приехать к выставке Рафаэля в Эрмитаже, а через несколько дней откроется выставка Альбрехта Дюрера, и на ней тоже будут оставлены пустые места для экспонатов, которые прибудут позже.