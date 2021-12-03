В "Художественном" состоялась российская премьера фильма "Спенсер"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российская премьера фильма "Спенсер" состоялась в пятницу в старейшем кинотеатре "Художественный" в Москве. Главную роль в картине сыграла Кристен Стюарт, передает корреспондент ТАСС.

Приглашенные гости и зрители начали собираться за 30 минут до начала показа, который был запланирован на 19:00. Часть пришедших в "Художественный" сделали памятные фотографии в специальной фотозоне, а другие в это время обсуждали предстоящий фильм и картины режиссера Пабло Ларраина.

Премьера состоялась в большом зале "Художественного". Как рассказали ТАСС в пресс-службе кинотеатра, зал был заполнен максимально допустимым числом зрителей с учетом ограничений по посадке в 50%.

"Смотрим сегодня фильм Пабло Ларраина. Это знаменитый чилийский режиссер, который в последнее время все больше и больше ангажирован Голливудом. <...> Фильм "Спенсер" - это картина о принцессе Диане, но не нужно видеть в нем биографический фильм. Как и гласит первый титр - это сказка, основанная на реальной трагедии", - сказал программный директор "Художественного" Стас Тыркин перед началом фильма.

Главную роль в картине сыграла актриса Кристен Стюарт. Фильм рассказал зрителям о нескольких днях из жизни принцессы Дианы в 1995 году. Отношения Дианы с мужем, принцем Чарльзом, обострены как никогда, пресса прогнозирует скорый развод. Принцесса вынуждена поддерживать образ семьи и изображать мир. Виндзоры традиционно собираются на рождественские праздники в поместье Сандрингем, едят и пьют за одним столом, выезжают на охоту, но перед принцессой Дианой встает вопрос, сколько еще она сможет выдержать в таких условиях. Показ проходил на языке оригинала с русскими субтитрами. По завершении фильма аплодировал весь зал.

"Мне очень понравилась драматургия картины и музыкальное сопровождение. Несмотря на то, что место действия не меняется на протяжении фильма, события повторяют друг друга изо дня в день, очень глубоко показана смена состояния главной героини. Более того, отсутствие какого-либо экшена подчеркивает монотонность жизни королевских особ. Кристен Стюарт удивила, это определенно большая веха в ее карьере", - поделилась с ТАСС зритель картины Елизавета Полушина.

О фильме и кинотеатре

Впервые фильм был представлен на Венецианском кинофестивале 2021 года в рамках основного конкурса. Ленту выпустит в прокат 9 декабря дистрибьютор "Белые ночи" в кинотеатре "Художественный".

"Художественный" - старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 30-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы.