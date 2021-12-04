В Петербурге откроется фестиваль "Рождественский парад" 4 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. XXVIII фестиваль "Рождественский парад" негосударственных театров и театральных проектов открывается в субботу в Доме актера имени Константина Станиславского. До 15 декабря свои новые работы в разных жанрах покажут камерные коллективы из десяти городов России, сообщили в оргкомитете фестиваля.

Конкурсную программу откроет один из победителей прошлого фестиваля театр "Закулисье" из поселка Александровская Ленинградской области. Будет показан спектакль "Калека с острова Инишмаан" по пьесе Мартина Макдонаха в постановке Анатолия Трухина и Ирины Никитюк.

"Фестиваль за эти годы стал настоящей лабораторией театральных новаций, он отыскивает новые коллективы и новые имена, наблюдает какие-то тенденции. Он хорош тем, что собирает негосударственные театры, а это как раз сфера активного театрального поиска, и афиша нынешнего "Рождественского парада" как раз об этом говорит", - отметил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС председатель экспертного совета фестиваля театровед Александр Платунов. Он обратил внимание на широкую географию смотра, где кроме петербургских театров выступят коллективы из Москвы, Гатчины, Архангельска, Сарапула, Нового Уренгоя, Скопина, Новосибирска, Перми, Петропавловска-Камчатского.

Зрителям будут предложены новые формы спектаклей не только в жанровом и техническом, но и в смысловом значении. Театровед привел в качестве примера спектакль дебютантов фестиваля "Содружество актеров Архангельска" по рассказам Федора Абрамова. Зрителям перед началом предлагается выбрать предметы крестьянского быта, каждый из которых имеет свою историю. И в зависимости от этого выбора каждый раз по-новому строится сюжет спектакля.

Из 60 заявок экспертный совет отобрал для показа 20 наиболее интересных работ, которые будут показаны на разных сценах города. На афише - кукольные и драматические постановки, пластические, синтетические и экспериментальные проекты. В числе участников и совсем молодые коллективы, и театры, уже знакомые постоянным зрителям фестиваля.

Фестивальная афиша

Петербургские театры представят спектакли, уже обратившие на себя внимание в минувшем сезоне: "Игроки" театра "ЦЕХЪ" в постановке Виктора Бугакова и спектакль Руслана Кацагаджиева "Омон Ра" по одноименному по роману Виктора Пелевина. Театральная мастерская "АСБ" покажет спектакль "Концерт по заявкам" по пьесе Франца Креца. Режиссер Алексей Янковский и актриса Ася Ширшина выбрали нестандартный сценический материал: пьеса состоит из одних ремарок.

Три спектакля театра кукол адресованы взрослым зрителям. "Пять рассказов Чехова" в постановке Эльмиры Куриленко представит театр "Т.О.Л.К" (Новосибирск). Свою версию "Пиковой дамы" (режиссеры - Анна Викторова и Денис Шадрин) предложит петербургский театр "Кукольный формат". А пермская "Карабаска" покажет премьерный спектакль "ШексПир во время чумы, или Трагедия шутов" в постановке Олега Жюгжды.

Впервые примет участие в "Рождественском параде" московский Молодежный камерный театр "На Пироговке". Режиссер Ольга Сергеева представит свою версию пьесы Леонида Зорина "Варшавская мелодия".

К творчеству современных российских драматургов обратились театры Сарапула и Петропавловска-Камчатского. Пьеса Андрея Иванова "Это все она", посвященная проблеме отцов и детей, предстанет в постановке Владимира Заварзина (Камчатский театр драмы и комедии). Пьеса "Исход" Полины Бородиной обращается к важной для русской литературы теме маленького человека. Спектакль в постановке Алессандры Джунтини покажет Сарапульский драматический театр. Давний друг "Рождественского парада" Молодежный театр "Предел" города Скопин Рязанской области покажет спектакль "Старосветские помещики" в режиссуре Ильи Деля. Свое прочтение гоголевской повести предложит актер МХАТ имени Горького Михаил Сиворин.

Лучшие работы назовет жюри под председательством заслуженного артиста России Михаила Морозова. В эти же дни пройдут мастер-классы для участников "Парада". Фестиваль проводит петербургское отделение Союза театральных деятелей РФ при поддержке городского комитета по культуре.