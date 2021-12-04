В центре "Вдохновение" состоится гала-вечер театра "Балет Москва"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Театр "Балет Москва" в субботу объединит в гала-концерте лучшие спектакли своего репертуара. Вечер пройдет в культурном центре "Вдохновение" в Москве, сообщается на сайте театра.

"Программа вечера составлена так, чтобы идеально отразить все многообразие подходов и стилей в современной хореографии, а также удовлетворить самые разнообразные и взыскательные вкусы публики и подобно имиджевому рекламному ролику представить монтаж самого лучшего по технике и самого зрелищного с точки зрения визуального искусства репертуара "Балета Москва", - рассказали в театре.

По мнению организаторов, такой репертуарный обзор будет интересен как постоянным гостям театра, желающим за один вечер вновь погрузиться в лучшие моменты любимых спектаклей, так и тем, кто только знакомится с труппой.

Зрителей ждут фрагменты спектаклей "Танцпол" бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена и "Все пути ведут на север" его соотечественницы Карин Понтьес, "Эгопоинт" Надежды Сайдаковой из Германии, "Крейцерова соната" в постановке канадца Роберта Бинета, "Эрос" Аннабелль Лопез Очоа из Нидерландов, "Эквус" и "Synti & Pon" хореографов Артема Игнатьева и Анастасии Кадрулевой, "Кафе Идиот" Александра Пепеляева. Во втором отделении покажут миниатюру "Inspirati Motus / Вдохновленные движением", созданную Владимиром Варнавой, Артемом Игнатьевым и Анастасией Кадрулевой.