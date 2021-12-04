В Душанбе прошел гала-концерт с участием артиста балета Фаруха Рузиматова

ДУШАНБЕ, 4 декабря. /ТАСС/. Гала-концерт с участием народного артиста России, заслуженного артиста Таджикской ССР Фаруха Рузиматова прошел в субботу на сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни в Душанбе. Выступали также ведущие солисты этого театра и солист узбекского Государственного Академического Большого театра имени Алишера Навои Данияр Хасманов, сообщает корреспондент ТАСС.

Программа концерта включала партии "Белое адажио" из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Музы" из "Вальпургиевой ночи" Шарля Гуно, "Мечта Комдэ" из "Поэмы двух сердец" Арифа Меликова и другие. Рузиматов представил два сольных номера на музыку из "Болеро" Мориса Равеля и фрагмента Пятой симфонии Густава Малера ("На смерть поэта").

На одной сцене с Рузиматовым выступили молодые артисты таджикского театра Фарангис Косимова, Мухаммад Азимзода, Асель Нилобекова и Умед Сангализода. Особое впечатление на зрителей произвели японские члены труппы Аяри Сибасаки, Томока Тономура и Канамэ Нои.

На пресс-конференции в Душанбе 3 декабря было объявлено, что Рузиматов принял предложение стать главным хореографом театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Артист считает необходимым сформировать полноценную балетную труппу путем приглашения зарубежных исполнителей и подготовки танцоров в Таджикистане.