В Оренбурге представили мировую премьеру мюзикла "Дамское счастье" по роману Эмиля Золя

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Продюсер и композитор Ким Брейтбург представил 4 декабря на сцене Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии мировую премьеру мюзикла "Дамское счастье", созданного по мотивам романа Эмиля Золя.

Либретто и музыка были написаны специально для оренбургского театра композитором Кимом Брейтбургом (Москва) и драматургом Михаилом Марфиным (Москва). Этот спектакль нигде ранее не ставился, поэтому мюзикл считается мировой премьерой.

"Подумалось, что счастье не имеет гендерного признака, оно не мужское и не женское, оно простое человеческое, и это счастье у нас сегодня благодаря всем, кто стоит на сцене и кто рядом со сценой (наш оркестр), состоялось, оно у нас было. Простое человеческое счастье быть сегодня в этом зале, чувствовать потрясающую атмосферу, внимать тому, что происходило на сцене, просто быть свидетелем мировой премьеры. Я поздравляю нас всех с тем, что сегодня в репертуаре Оренбургского государственного театра музыкальной комедии появился еще один прекрасный цветок", - сказала министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко после просмотра мюзикла.

Как сообщила журналистам директор театра Светлана Борисова, мировую премьеру на его сцене представили впервые в истории учреждения. По ее словам, чтобы воссоздать на сцене атмосферу парижского магазина конца XIX века, понадобилось пошить 150 костюмов для артистов и еще 30 для оформления витрин, а также подготовить 60 головных уборов, множество сменяемых декораций.

Ким Брейтбург рассказал журналистам, что работал над этим мюзиклом около двух лет. Именно он предложил Марфину стать автором либретто. "Этот мюзикл ближе всего к такому основному течению - мейнстриму. В нем много очень музыки, и даже когда идут разговорные диалоги, музыка почти не замолкает, она все время помогает персонажам, создает некую атмосферу либо раскрывает дополнительные подтексты. Одним словом, это большое музыкальное произведение, которое отняло у меня очень много времени и сил", - объяснил он.

О мюзикле

Действие нового мюзикла разворачивается в Париже XIX века в большом универмаге "Дамское счастье". Зрители на протяжении почти трех часов следят за развитием двух сюжетных линий: истории бедной девушки Денизы Бодю, которая приезжает в столицу, в поисках денег строит карьеру и находит любовь, нанимаясь продавщицей магазина, и коммерческой линии подавления мелких торговых лавочек крупными конкурентами.

Спектакль, по словам представителей театра, очень массовый, в нем заняты все солисты и артисты хора, а некоторые даже исполняют по две-три роли. Также сформировано два актерских состава. Премьера прошла с аншлагом, билеты на первый спектакль раскупили за несколько недель до него.

Команду авторов и постановочной группы, как ранее сообщал ТАСС, формировал лично Брейтбург на правах куратора Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии. Были приглашены профессионалы со всей страны. Среди них режиссер-постановщик и хореограф спектакля Татьяна Безменова (Москва), музыкальный руководитель, супервайзер Валерия Брейтбург (Москва), художник-постановщик Юлия Гольцова (Санкт-Петербург), дирижер-постановщик Наиль Желтиров (Оренбург), художники по свету Евгений Козин (Пермь), хормейстер Любовь Шпитальник (Оренбург).