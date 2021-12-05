Маэстро Сергей Стадлер исполнит за один вечер 12 Лондонских симфоний Йозефа Гайдна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера исполнит в воскресенье в течение одного вечера все двенадцать Лондонских симфоний Йозефа Гайдна (1732-1809). Это будет уже восьмой симфонический предновогодний марафон маэстро, сообщает пресс-служба "Петербург-концерта".

Начиная с 16 часов оркестр соберет слушателей в зале Академической капеллы Санкт-Петербурга, где произойдет все исполнение.

"На этот раз героем уникального проекта станет австрийский композитор, "отец симфонии" Йозеф Гайдн. Именно в его творчестве сложился классический образец симфонического цикла. Живя в Англии, композитор в это самое успешное для себя время создал 12 Лондонских симфоний, которые считаются вершиной его творчества. Они и составили программу концерта-марафона", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Всего с 1759 по 1795 год композитор сочинил 104 симфонии, создав и множество сочинений почти во всех жанрах. Он до конца был верен своему жизненному кредо: предназначение музыки - нести радость и свет.

Впервые Симфонический марафон был организован "Петербург-концертом" и Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга в 2014 году. Сегодня этот выдающийся по протяженности и музыкальной насыщенности проект, не имеющий аналогов в мире, стал одной из культурных традиций Петербурга. В разное время марафон был посвящен симфоническому творчеству Иоганнеса Брамса, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Ференца Листа, Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Роберта Шумана. Самым протяженным по времени оказался концерт 2017 года, где были исполнены все симфонии Бетховена. Марафон продлился тогда более восьми часов и был официально признан рекордом России.