Выставку уникальных документов Тарковского представят к его 90-летию в Юрьевце в 2022 году

ИВАНОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Выставку уникальных дневниковых и аудиозаписей режиссера Андрея Тарковского, выкупленных несколько лет назад на лондонском аукционе "Сотбис", представят к 90-летию прославленного сценариста в апреле 2022 года на его родине в Юрьевце Ивановской области. Некоторые документы будут экспонироваться впервые, сообщила ТАСС заведующая отделом по научно-просветительской работе "Музеев города Юрьевца" Эмма Аксенова.

"Мы планируем большой выставочный проект к 90-летию Андрея Арсеньевича [Тарковского] - это выставка с рабочим названием "Тарковский: измерение времени", где будут использоваться материалы архива, купленного несколько лет назад на аукционе "Сотбис". В этот раз мы представим наибольшее количество уникальных материалов, отражающих максимальную глубину и сложность восприятия категории времени в творческом и интеллектуальном наследии Тарковского - его дневники, аудиозаписи с рассуждениями о творчестве, кино, редкие фотографии", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, выставка пройдет в апреле 2022 года в рамках традиционных Дней Тарковского, которые проводятся в Иванове и Юрьевце с 1990 года. Помимо выставки, запланированы кинопоказы и творческие встречи, посвященные режиссеру, а также межрегиональная конференция. "Всего от нашего музейного центра для оргкомитета к празднованию 90-летия Тарковского подготовлено порядка десяти мероприятия, которые в настоящий момент находятся на утверждении", - рассказала Аксенова.

О планах празднования 90-летия Тарковского глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщила 31 августа на закрытии XV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проходит в Ивановской области. Родиной Тарковского является ивановский город Юрьевец, где находится музейный центр режиссера. В сентябре Минкульт утвердил состав оргкомитета, в который вошли более 20 госслужащих и представителей культуры. Среди них режиссеры Сергей Бодров, Андрей Тарковский - младший, Андрей Кончаловский, Павел Лунгин, а также губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак и другие. Возглавила оргкомитет Ольга Любимова.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".