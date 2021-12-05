Актер Александр Карнаушкин получил главную награду фестиваля "Мужская роль" в Пензе

ПЕНЗА, 5 декабря. /ТАСС/. Актер Александр Карнаушкин стал обладателем главного приза XIII кинофестиваля "Мужская роль" имени Ивана Мозжухина в Пензе за работу в фильме Виталия Суслина "Седьмой пробег по контуру Земного шара", передает корреспондент ТАСС. Церемония закрытия фестиваля прошла в киноконцертном зале "Пенза".

"Александр будет просто счастлив, в 70 лет у него началась новая жизнь благодаря этому фильму, появились новые роли в театре "Ленком". <…> Он в восторге от Пензы, он представлял здесь наше кино, говорил о городе, людях и фестивале очень хорошие слова", - сказала со сцены продюсер фильма Елена Гликман, получившая награду за актера.

Приз лучшему молодому актеру жюри присудило Ивану Логинову за роль в фильме Павла Мирзоева "Зови меня Дрозд", которая стала для актера первой работой в кино. Награда зрительского женского жюри досталась фильму "Дело" Алексея Германа - младшего.

Фестиваль "Мужская роль" проводится в Пензенской области с 2007 года, он посвящен имени уроженца региона Ивана Мозжухина (1889-1939) - одного из самых популярных русских актеров эпохи немого кино, который после эмиграции в 1920 году снимался во Франции, Германии и США. В 2021 году на фестивале были представлены 15 документальных и художественных фильмов, в том числе работы режиссеров Алексея Германа - младшего, Глеба Панфилова, Павла Лунгина и других. Показы проходили с 1 по 5 декабря в Пензе, Кузнецке и на малой родине Мозжухина - селе Кондоль.

На фестивале вручают награды лучшему актеру, лучшему молодому актеру, за вклад в российскую актерскую школу, а также приз зрительского женского жюри. Как отмечают организаторы, кинофестиваль является "смотром лучших работ киноактеров, позволяет увидеть и осмыслить процессы, происходящие в обществе и отечественной культуре, проследить трансформацию образа современного киногероя, вспомнить лучшие актерские имена и киноработы прошлых лет". В разные годы награды фестиваля получали актеры Андрей Мерзликин, Анатолий Белый, Егор Корешков, Евгений Цыганов и другие.