В Дни Эрмитажа музей пустит посетителей бесплатно и покажет шоу об Александре Невском

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж в рамках традиционной программы, посвященной годовщине основания музея, покажет в онлайн-формате видеоспектакль на Дворцовой площади, откроет несколько выставок и устроит день бесплатного посещения. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Видеоспектакль, который Эрмитаж ежегодно устраивает на Дворцовой площади, в этот раз посвятят Александру Невскому. Доступ для его просмотра на мобильных устройствах и компьютерах откроется ровно в 12:42 6 декабря, в День памяти Святого благоверного великого князя. Это будет напоминанием о победе в 1242 году русского войска в битве на льду Чудского озера.

Зрители увидят 12-минутный художественный 3D-спектакль с элементами дополненной реальности, который расскажет о судьбе Невского. Специально для проекта молодые петербургские режиссеры Евгений Попов и Варвара Галанова провели художественную киносъемку. Музыку к видеоспектаклю написал петербургский композитор Антон Танонов, закадровый текст озвучили народный артист России Николай Буров и артистка театра и кино Анна Геллер, а также артист кино, театра и дубляжа Андрей Левин, чьим голосом в проекте говорит Невский.

Спектакль будет демонстрироваться на информационно-просветительском сайте stranasveta.com, на видеоплатформе VK Видео в группе "Александр Невский VR" и на портале hermitageday.ru. Зрители, которые окажутся в этот день на Дворцовой площади, тоже смогут посмотреть спектакль и оценить оптические эффекты мэппинга "Александр Невский VR", но в индивидуальном режиме. У Александровской колонны будет расположена специальная метка, отсканировав которую, любой желающий сможет увидеть весь 3D-спектакль на фасаде Главного штаба через приложение "Страна света VR" для iOS и Android.

События к празднику Эрмитажа

7 декабря, в День святой Екатерины, который Эрмитаж считает своим праздником в честь основательницы музея императрицы Екатерины II, вход в музей для всех категорий посетителей будет бесплатным. При этом все желающие прийти в Эрмитаж должны будут оформить бесплатный билет через официальный сайт музея. "Для желающих посетить музей в этот день бесплатно необходимо оформить входной билет на сайте. Есть возможность выбрать экспозиционный комплекс, один из предложенных маршрутов, а также время сеанса, чтобы не ждать в очереди", - пояснили в пресс-службе Эрмитажа.

Музей уже открыл несколько выставок, приуроченных к Дням Эрмитажа, в том числе выставку античного стекла. С 8 декабря в Николаевском зале Зимнего дворца будет открыта масштабная выставка "Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения". На 9 декабря запланировали открытие постоянной экспозиции искусства Ирана, а с 11 декабря будет работать выставка "Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art в Главном штабе.

Государственный Эрмитаж ведет свою историю с 1764 года, когда Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца И.-Э. Гоцковского. Ежегодно 7 декабря Государственный Эрмитаж торжественно празднует День святой Екатерины, в честь которой названа при крещении основательница музея.