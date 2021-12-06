В Москве вручат премию зрительских симпатий "Звезда театрала - 2021"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Лауреатов Международной премии зрительских симпатий "Звезда театрала - 2021" объявят 6 декабря на торжественной церемонии в Театре им. Евгения Вахтангова в Москве. Режиссером церемонии выступит Алексей Франдетти, а ведущими станут популярные актеры театра и кино Нонна Гришаева и Александр Олешко, сообщили ТАСС в оргкомитете премии.

"Звезда театрала" - единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. "Звезда театрала" проводится с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Премия учреждена в 2008 году, напомнили в оргкомитете.

Там же отметили, что лауреаты в самой почетной номинации "Легенда сцены" определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются общественным советом премии. В его состав входят народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие. Премия в номинации "Легенда сцены" присуждается за многолетнее служение искусству. Прежде этой награды были удостоены Владимир Зельдин, Юрий Любимов, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Алла Демидова, Светлана Немоляева, Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Станислав Любшин, Валентин Гафт, Василий Лановой и многие другие, перечислили в оргкомитете.

В 2021 году лауреатами в этой номинации стали выдающийся хореограф современности, балетмейстер Большого театра России, народный артист СССР Юрий Григорович, художественный руководитель Российского академического молодежного театра, режиссер, народный артист РСФСР Алексей Бородин, народная артистка России Лия Ахеджакова, народная артистка РСФСР Нина Ургант. По традиции их имена обнародовали в преддверии церемонии. Однако 3 декабря стало известно, что Нина Ургант умерла и премию ей присудят посмертно.

Как сообщил ТАСС президент премии, главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков, церемонию вручения наград посвятят ушедшим в 2021 году из жизни артистам, в том числе Нине Ургант. По его словам, вечер начнется с минуты молчания. Он отметил, что каждый год на церемонии показывают видеоролик о тех, кого не стало в минувшем году, и два последних года этот ролик, по его выражению, удручающее велик, такого не было за все 14 лет существования премии.

Что касается основных номинаций, то здесь победители определяются с помощью интернет-голосования, которое проходит на сайте премии. Номинанты, получившие в прошедшем сезоне 2020-2021 годов высокую зрительскую оценку, вошли в лонг-лист, который включал 180 имен и названий в 18 номинациях, это спектакли, артисты, театры и проекты. В шорт-листе в каждой из номинаций осталось по трое претендентов на награду - в общей сложности 54 номинанта.

Лидеры интернет-голосования

Так, претендентами на победу в номинации "Лучший спектакль. Большая форма" стали постановки "И никого не стало" режиссера Владимира Машкова в Театре Олега Табакова, "Король Лир" Юрия Бутусова в Театре имени Евгения Вахтангова и "Ричард III" Нины Чусовой в Театре имени Моссовета. На награду как лучший спектакль малой формы выдвинуты "Гроза прошла" Андрея Максимова в Театре имени Моссовета, "Обычный конец света" Данила Чащина в Театре имени Пушкина и "Поле" Марины Брусникиной в театре "Практика".

В категории "Лучший режиссер" заявлено три имени: Юрий Бутусов ("Сын", РАМТ), Владимир Иванов ("Мертвые души", Театр имени Вахтангова), Константин Райкин ("Плутни Скапена", театр "Сатирикон"). Претендентами на лучшую постановку иностранного режиссера в России народное жюри выбрало спектакль "Горбачев" Алвиса Херманиса в Театре наций, "Мисс Сайгон" Корнелиуса Балтуса в Театре музыкальной комедии (Санкт-Петербург) и "Отцы и дети" Анджея Бубеня в Театре драмы имени Волкова (Ярославль).

В отдельные категории выделены "Лучший музыкальный спектакль", "Лучший спектакль для детей и юношества", "Лучший директор".

По традиции будут определены лауреаты в особых номинациях, обозначенных как "Лучший региональный театр", "Лучший любительский театр", "Лучший русский театр за рубежом", "Лучший социальный проект в театре". Кроме того, назовут лауреата в категории, появившийся в связи с пандемией, "Лучший арт-проект онлайн".

Самое большое количество претендентов выдвинуто зрителями в актерских номинациях. Исполнительницей лучшей женской роли могут признать Викторию Исакову, Татьяну Кравченко или Елену Яковлеву, исполнителем лучшей мужской роли - Максима Аверина, Александра Домогарова или Евгения Цыганова. В то же время среди конкурентов в номинации "Лучшая роль театральной актрисы в кино" значатся Елизавета Боярская, Ирина Горбачева и Аня Чиповская, а в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" - Сергей Безруков, Юрий Стоянов и Антон Шагин, отметили в оргкомитете.