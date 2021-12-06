Солисты театра оперетты из Будапешта впервые выступят на фестивале в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Концерт солистов Будапештского театра оперетты совместно с артистами театра оперетты Санкт-Петербурга впервые пройдет в рамках Международного Рождественского фестиваля искусств, который продлится в Новосибирске до 18 декабря. Также впервые в программе фестиваля выступление сербского исполнителя и композитора Горана Бреговича, написавшего музыку к нескольким фильмам Эмира Кустурицы, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирской филармонии, одной из основных площадок фестиваля.

"Впервые в истории фестиваля искрометное искусство оперетты от его родоначальников, прямо из сердца Венгрии - солисты Будапештского театра оперетты выступят совместно с солистами театра оперетты Санкт-Петербурга в творческом симбиозе с Новосибирским академическим симфоническим оркестром. Это будет грандиозное открытие музыкальной части фестиваля: лучшие номера мирового репертуара, шлягеры из легендарных произведений "Сильва", "Мистер Икс", "Марица", "Веселая вдова". За дирижерским пультом - Андрей Алексеев, главный дирижер Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии", - рассказали в филармонии.

В музыкальной программе фестиваля семь стран. Концертную программу, где соберут композиции из аниме и компьютерных игр, исполнят музыканты из Японии. Испанию на фестивале будет представлять аккордеонист-виртуоз Горка Эрмоза, Германию - фортепианный дуэт Pianotainment, а Великобританию - пианист Барри Дуглас, который совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром исполнит концерт композитора Роберта Шумана, а также сюиту из балета "Щелкунчик". Кроме этого, на сцене филармонии выступит внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО Тбилисский патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы, который, как отмечал ранее директор филармонии Александр Бочарников, включает в себя "60 первоклассных грузинских певцов".

В театральной программе Рождественского фестиваля искусств 24 спектакля, которые покажут на семи площадках Новосибирска. Откроет фестиваль спектакль МХТ им. Чехова "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева. Как сообщалось ранее, постановка впервые приедет в Новосибирск в гастрольном варианте. Свои спектакли в Новосибирске представят также Московский драматический театр имени Пушкина ("Рождество О`Генри"), МХАТ им. Горького ("Лес"), Московский губернский театр ("Дядя Ваня" с Сергеем Безруковым в главной роли).

Первый Рождественский фестиваль состоялся в декабре 1995 года, с тех пор он проводится один раз в два года. В 2019 году мероприятие вошло в нацпроект "Культура". Его организаторами выступает Министерство культуры Новосибирской области, Новосибирская государственная филармония, Новосибирский академический молодежный театр "Глобус".