В Петербурге покажут грандиозное световое шоу в честь 800-летия Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Традиционный фестиваль "Чудо света" пройдет 6 декабря в Петербурге. Его посвятят Александру Невскому, чей 800-летний юбилей отмечается в 2021 году, и состоится в день памяти святого, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

"Чудо света. Связь времен" - такое название фестиваль получил в этом году. Оно отражает взаимосвязи знаменательных событий и выдающихся людей в истории Петербурга и России. Легендарный князь Александр Невский, чей 800-летний юбилей празднуется в этом году, станет главным героем световизуальных композиций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты создали самую большую по протяженности проекцию - 1 244 м. Основой для панорамных световых картин и инсталляций будут стены Петропавловской крепости. Зрители России и других стран смогут увидеть завораживающее шоу 6 декабря, подключившись к трансляции на туристическом портале "Visit Petersburg" или в эфире телеканала "Пятый канал".

Также в честь Александра Невского, как сообщает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга, в рамках Дней Эрмитажа 6 декабря представят уникальный онлайн-проект, который состоит из 12-минутного художественного 3D-спектакля и информационно-просветительского ресурса о биографии великого князя. В этот же день в Петербурге состоится открытие выставки "Александр Невский: легенда о герое" в Петропавловской крепости, которая продемонстрирует, как менялось восприятие образа князя на протяжении столетий - от исторического деятеля до святого и национального героя, и как этот образ отражался в литературе, кино, изобразительном искусстве. Личности Александра Невского посвятят и международную научную конференцию в Санкт-Петербургском институте истории, которая пройдет 6 декабря в рамках всероссийского межмузейного проекта "Александр Невский - великий северный путь. К 800-летию государственного деятеля, полководца и святого".

В 2014 году указом президента России 2021 год был утвержден годом празднования 800-летия Александра Невского, также патриарх Кирилл объявил этот год годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. В рамках празднования 12 сентября Русская православная церковь отметила годовщину перенесения мощей князя из Рождественского собора во Владимире в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, а 6 декабря отмечается как день памяти великого полководца.