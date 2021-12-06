В Петербурге пройдет международный фестиваль искусств "Время Стравинского"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Время Стравинского" откроется 6 декабря в Петербурге в память о 50-летии со времени смерти композитора. В течение двух дней это событие будет проходить в Большом зале Екатерининского собрания - на площадке "Петербург-концерта".

"Фестиваль выстроен вокруг фигуры Игоря Федоровича Стравинского (1882-1971), а центральным проектом станет новая балетная постановка по "Свадебке". Но мы этим не ограничиваемся: заявлена образовательная программа, а также мультимедийная выставка. Фестиваль станет площадкой для показа мультимедийных работ современных российских композиторов и медиахудожников", - рассказал журналистам музыкальный руководитель программ фестиваля Артур Зобнин.

На открытии покажут премьеру двух постановок: "Игорь Стравинский. "Свадебка" - Артур Зобнин. "Инициация", в которой фольклорная традиция сталкивается с современностью. Хореографию в обеих постановках представят Ирина Сергеева и танцевальную компанию "Сейчас начнется…". Исполнители - Камерный хор "Festino" и Петербургский МолОт-ансамбль.

7 декабря покажут мультимедиа-перформанс "Свои-чужие", где представят взгляды на музыкальное искусство российских эмигрантов и нового поколения композиторов, которые живут в России. В программе перформанса участвуют композиторы Настасья Хрущева, Олег Гудачев, Ярослав Судзиловский, Станислав Маковский, Марина Полеухина, Дария Маминова. Исполнителем выступит Петербургский МолОт-ансамбль.

Фестиваль "Время Стравинского" - инициатива команды молодых продюсеров, музыкантов, хореографов Санкт-Петербурга. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив. По идее организаторов, Игорь Стравинский представлен в программе не просто как гениальный русский композитор XX века, но еще и как символ экспорта российской культуры. Его жизнь распалась на три больших периода - русский, французский и американский. В 1962 году 80-летний композитор посетил свою историческую родину, что стало крупным событием и в его жизни, и в музыкальной летописи СССР.