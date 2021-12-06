Неделю российского кино в Лондоне посетили 5 тыс. человек

ЛОНДОН, 6 декабря. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Примерно 5,5 тыс. человек посетили 6-ю Неделю российского кино (Russian Film Week), которая прошла в столице Великобритании с 28 ноября по 5 декабря. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный продюсер кинофестиваля Филип Перкон.

"Мы очень рады, что неделя российского кино состоялась даже в условиях пандемии, когда люди не могут прилететь, когда урезается финансирование, действуют ограничения. Тот факт, что мы смогли очно провести фестиваль, - это уже позитивный итог. Мы одни из немногих недель кино и вообще фестивалей русского кино за рубежом, которые смогли в этом году провести. Это большое достижение", - сказал он.

Перкон отметил, что по сравнению с 2019 годом, когда в Лондоне состоялась 5-я Неделя российского кино, посещаемость фестиваля снизилась в два раза из-за пандемии COVID-19. "Посещаемость в два раза меньше просто из-за того, что в два раза меньше мест: меньше площадок, половина из них обанкротилась, другие показывают только коммерческое кино и с фестивалями не работают. В этом году около 5,5 тыс. человек посетили наши мероприятия", - указал основатель фестиваля. Он добавил, что в условиях пандемии "в два раза уменьшился бюджет", в связи с чем было проведено меньше показов, а также сократилось число крупных кинотеатров, в которых демонстрировались включенные в программу фестиваля картины.

"На открытии и закрытии у нас было все продано, это прекрасно. Мы верим в очный формат, хотим продолжать дальше. Надеемся, что это только начало нашего восстановления", - подчеркнул Перкон. Он также рассказал, что в мае организаторы планируют провести неделю российского кино на юге Франции, а в ноябре 2022 года - уже 7-ю Неделю российского кино в Лондоне.

В воскресенье со сцены лондонского театра Royal Haymarket, расположенного рядом с Трафальгарской площадью, по завершении недели кино по традиции были объявлены победители премии "Золотой единорог" в разных номинациях. Лучшим фильмом была признана драма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал". Ее конкурентами были ленты "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Джетлаг" Михаила Идова, "Общага" Романа Васьянова и другие.

В номинации "Лучший актер" победа досталась Юре Борисову ("Капитан Волконогов бежал"), а лучшей актрисой жюри под председательством британского критика Анны Смит назвало Светлану Ходченкову за роль в фильме "Другое имя". В категории "Лучший документальный фильм" премия "Золотой единорог" была присуждена картине "Амурская Голгофа" Юлии Серьгиной. В номинации "Лучший сюжет" награда досталась драме "Капитан Волконогов бежал".