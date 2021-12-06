Криминальная драма "Дом Гуччи" возглавила кинопрокат в России и СНГ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фильм "Дом Гуччи" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 210 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период со 2 по 5 декабря.

Криминальная драма режиссера Ридли Скотта вышла в российский прокат 2 декабря. В центре повествования фильма - реальная история Патриции Реджани, которая вошла в семью Гуччи, выйдя замуж за Маурицио Гуччи. Именно она выступила заказчицей убийства бывшего мужа и просидела в тюрьме за это преступление почти 20 лет. В фильме снялись Сальма Хайек, Адам Драйвер, Аль Пачино и Леди Гага.

На второй строчке рейтинга оказался боевик "Охотники за привидениями: Наследники", вышедший в прокат в России 2 декабря и собравший 177,8 млн рублей. Новый фильм рассказывает о внуках одного из героев оригинального фильма 1984 года Игона Спенглера. Дети вместе с матерью переезжают на ферму в Оклахому, где начинают происходить странные землетрясения. В фильме снялись Финн Вулфхард, Пол Радд и другие.

Третье место занял мультфильм "Энканто", вышедший в прокат в РФ 25 ноября и собравший за выходные 99,2 млн рублей. В нем рассказывается о семье Мадригал, которая живет в волшебном доме, расположенном в уголке под названием Энканто в горах Колумбии. Благодаря магии этого места каждый ребенок в семье обладает каким-нибудь уникальным даром - от суперсилы до способности исцелять. Только юной Мирабель не достались магические силы, однако, обнаружив, что Энканто грозит опасность, она решает спасти свою семью.