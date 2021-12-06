Фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется в Москве 10 декабря

МОСКВА, 6 декабря./ТАСС/. Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 10 декабря по 9 января. В этот период будут работать ярмарки, а также 18 ледовых площадок, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"С 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года планируется проведение фестиваля "Путешествие в Рождество" на площадках "Московских сезонов". Будут работать ярмарки, 18 ледовых катков с искусственным льдом, а также площадка для керлинга (доступ по предварительной записи)", - говорится в сообщении.

На всех площадках будут действовать меры безопасности, связанные с коронавирусом. В том числе: вход только после бесконтактной термометрии и при наличии защитной маски, которые будут бесплатно выдавать, на входных группах нанесут разметки социального дистанцирования 1,5 м и возле каждого торгового шале разместят антисептические средства, а также информацию о предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции.

Помимо этого, шале торговли и общественного питания оснастят терминалами с функцией бесконтактной оплаты.

"На каруселях часть мест будет занята куклами - плюшевыми медведями, закрепленными пластиковыми стяжками. После завершения каждого сеанса работы каруселей в течение 10 минут будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей (сидения и опорные ручки)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что вход на территорию катков будет осуществляться только по предварительной записи через мобильное приложение "Московские Сезоны", интернет-сайт moscowseasons.com или по телефону горячей линии.