Посол Австрии: фильм "Освободители. Забытые лагеря Остмарка" стал вкладом в память о войне

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Документальный фильм "Освободители. Забытые лагеря Остмарка" об освобождении Красной армией нацистских лагерей на территории Австрии является важным вкладом в сохранение памяти о войне. Об этом заявил в понедельник посол Австрии в РФ Вернер Альмхофер на пресс-конференции в ТАСС, посвященной обсуждению фильма.

"Фильм имеет много элементов, которые для нашего населения, для австрийцев и для россиян тоже, интересны и важны. Он показывает огромный вклад Советского Союза при освобождении Вены, особенно Красной Армии. С точки зрения официальной Австрии, это большой вклад в становление Австрии как суверенного государства. Это центральные события послевоенной Австрии. И мы сохраняем память об этом. Особенно это касается сохранения могил российских солдат, которые погибли при освобождении", - указал он.

Дипломат подчеркнул, что каждый высокопоставленный политик, посещающий Австрию и участвующий в политических беседах, обязательно приходит к мемориалу советским солдатам. "В том числе господин [глава МИД РФ Сергей] Лавров в августе подошел к этому мемориалу", - напомнил он.

"Фильм - это важный вклад в эту форму памяти, культуры памяти. Он покажет такие вещи, которые памятны, но многим неизвестны в Австрии", - указал Альмхофер.

Посол подчеркнул необходимость совместного рассмотрения и сохранения общей истории. В этой связи дипломат отметил важность деятельности российско-австрийской комиссии историков. "Недавно я был на заседании комиссии историков. Это очень важные исторические исследования, которые помогают нам понять исторические события XX века. Это двусторонняя совместная работа по сохранению памяти", - указал посол.

Альмхофер высоко оценил состояние двусторонних отношений Москвы и Вены. "На прошлой неделе я передал грамоты президенту [Владимиру Путину]. Путин обратился к послам и подчеркнул, что экономические отношения развиваются хорошо и культура памяти, общий взгляд на историю - это центральный элемент наших отношений", - заключил посол.