Кинофорум "ЭкоЧашка" открыли в Сочи в очном формате впервые за два года

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Форум экологического кино "ЭкоЧашка" открыли в Кавказском заповеднике, впервые за два года он проводится в очном формате. В рамках открытия организаторы и представители заповедника наградили самых активных волонтеров, помогающих природе, сообщили в пресс-службе заповедника в понедельник.

"Кинофорум "ЭкоЧашка 2021" спустя два года вновь проходит в режиме офлайн. И вновь интерес к проблемам сохранения окружающей среды, изменению климата и уничтожению жизненно необходимых экосистем проявляют жители Сочи. Фильмы, которые представлены на Кинофоруме, больше нельзя нигде увидеть - по соглашению с режиссерами лент, просмотр возможен только в рамках ЭкоЧашки", - говорится в сообщении.

Фильмом-открытием кинофорума стал показ "Тайной жизни деревьев" немецкого режиссера Йорга Адольфа. Он рассказывает о скрытой жизни леса и о том, как связаны между собой лес и человек. Также в рамках форума будет представлена картина режиссеров Жиля Бовона и Эдуарда Перрена из Франции "Быстрая мода: настоящая цена дешевой одежды". В фильме рассказывается о том, какой ущерб природе наносит текстильная промышленность.

Также в рамках открытия форума Кавказский заповедник наградил самых активных волонтеров, им подарили сувениры и пригласили к просмотру фильмов. Всего в заповеднике насчитывается около 1 тыс. помощников, с учетом тех, кто хотя бы два дня посвятил волонтерству. Самому маленькому из них четыре года, самому взрослому - за 70.

"Помощь добровольцев в Кавказском заповеднике нужна во всех направлениях, кто-то трудится на туристических тропах и стоянках - помогает подготовить инфраструктуру туристических приютов и консервировать их после сезона. Кто-то выходит на полевые работы с научными сотрудниками - помогает в учете животных и сборе информации о флоре и фауне. Еще одна категория - интеллектуальные волонтеры: они пишут истории о Кавказском заповеднике, снимают фото и видео. Но больше всего рабочие руки нужны для помощи "по хозяйству": навести порядок на объектах заповедника - экскурсионных маршрутах и кордонах. Заготовить сено и дрова, собрать мусор", - пояснили в пресс-службе.

Кинофорум "ЭкоЧашка" будет проходить в Сочи до 11 декабря. Вторая его часть состоится на Курорте Красная Поляна. В рамках форума будут показаны фильмы, в том числе короткий метр на тему "Экология". Для их обсуждения приглашены ученые, экологи, дизайнеры.