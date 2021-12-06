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Российский национальный оркестр представит музыкальную сказку "Двенадцать месяцев"

Увидеть постановку можно будет на сцене зала "Зарядье" в Москве 12 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сказку "Двенадцать месяцев" по одноименной пьесе Самуила Маршака на музыку Андрея Рубцова покажут 12 декабря на сцене московского зала "Зарядье". Произведение исполнят Российский национальный оркестр (РНО) и актер Максим Матвеев, сообщила в понедельник пресс-служба коллектива.

"В декабрьском концерте, который пройдет в концертном зале "Зарядье", зрителям будет представлена новая совместная работа Андрея Рубцова и РНО - музыкальная сказка "Двенадцать месяцев", - рассказали в оркестре. За дирижерский пульт встанет сам композитор.

В РНО напомнили, что в репертуар детских концертов коллектива с 2014 года входит другая совместная с Рубцовым работа - сказка "Аленький цветочек", она также была записана на компакт-диск с чтецом Александром Олешко. В театральном варианте сказка идет уже четвертый сезон в Театре им. Вахтангова.

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