Государственный Эрмитаж приступил к созданию своего цифрового двойника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж приступил к созданию своего полного цифрового двойника. Проект получил название "Небесный Эрмитаж". Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

"Работа уже ведется, музей начал проводить консультации и переговоры с партнерами <...>. Мы сделали первую в мире полностью цифровую музейную выставку, мы провели аукцион [по продаже цифровых копий произведений искусства в виде невзаимозаменяемых токенов NFT], который тоже имеет свой результат и свой прецедент. <…> В идеале проект "Небесный Эрмитаж" - это цифровой двойник, который должен иметь все. Сейчас в музее есть сайт, аккаунты в соцсетях, архив цифровая коллекция, виртуальный визит, огромное количество лекций, мастер-классов. Конечно, цифровой двойник должен в себя это все вобрать", - рассказал он.

По словам Озеркова, работа над созданием "Небесного Эрмитажа" также подразумевает и оцифровку технической документации, например, фотографий, сделанных в ходе реставрации картин. "В цифровом Эрмитаже это все тоже должно быть, и сейчас это все существует, но только в виде разрозненных архивов. Сейчас Эрмитаж должен прийти к тому, чтобы собрать это все вместе", - пояснил собеседник.

Как сообщил в понедельник генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, музей реализует проект "Большой Эрмитаж". "Первая часть проекта в работе - это открытые фондохранилища, это глобальное присутствие Эрмитажа, это Эрмитаж - как форум. <…> Мы сейчас переходим ко второму этапу - это создание романтически-небесного Эрмитажа, скажем так, резервной копии Эрмитажа. В "облаках" будет воссоздан весь Эрмитаж. Выставки будут проходить "небесные", и все другое", - рассказал он во время интернет-беседы, посвященной Дням Эрмитажа.