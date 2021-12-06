Фильм "Летучий корабль" с Гагариной планируют завершить в 2023 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Рок" планирует завершить работу над музыкальным фильмом "Летучий корабль", одну из главных ролей в котором играет певица Полина Гагарина, в 2023 году. Об этом в понедельник ТАСС сообщил режиссер, глава киностудии Алексей Учитель, который выступает продюсером фильма.

"У нас закончился огромный этап павильонных съемок на "Мосфильме", это уже середина пути. Мы завершим производство где-то в самом начале 2023 года", - рассказал собеседник агентства. Роль Ивана исполнит Александр Метелкин, а Забаву сыграет Анастасия Мытражик, для актрисы это будет первая большая роль. Также в картине сыграют такие звезды, как Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Виктор Добронравов. Исполнителя роли Бабы-Яги, который будет играть сразу пятерых персонажей, пока держат в секрете, но обещают, что это будет очень известный актер, Полина Гагарина исполнит роль Леди Джейн - это персонаж, придуманный специально для экранизации.

"Это очень яркая, необычная роль. Я верю в талант Полины, тем более что у нее за плечами есть актерское образование. То, что она прекрасно споет, тут ни у кого сомнений нет. Но и с актерской точки зрения, я уже видел происходившее на съемочной площадке, и меня это очень порадовало. Надеюсь, что для нее это будет шаг вперед в жизни и творчестве", - отметил продюсер.

Режиссером картины выступил Илья Учитель, известный по кинохиту "Стрельцов".

"Фильм у нас масштабный, дорогой, с огромными декорациями. Художником-постановщиком выступил Сергей Февралев. У нас уникальные костюмы, созданные Надей Васильевой - тоже потрясающий художник. Группа собрана интересная и, кстати, довольно молодая. Это придает процессу азарт, настрой и надежду на то, что это семейное кино полюбят как совсем маленькие и юные зрители, так и более зрелого возраста люди", - сказал продюсер.

По словам Учителя, все актеры будут исполнять песни в фильме сами. В картине будут использоваться композиции Максима Дунаевского из одноименного мультфильма.