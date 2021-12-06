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Военный ансамбль Александрова посвятил памяти маршала Жукова концерт в Большом театре

Впервые артисты исполнили произведение "Бой за Москву"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова провел на сцене Большого театра концерт, посвященный 125-летию со дня рождения маршала Жукова и 80-летию начала контрнаступления Красной армии под Москвой. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Концерт "В сердце у солдата - ты, моя Москва…" посвящен 80-летию начала контрнаступления Красной армии под Москвой, а также 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия в фойе театра гостям была представлена выставка работ мастеров Студии военных художников имени М. Б. Грекова, посвященных битве за Москву и Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову.

На сцене главного театра России прозвучали знаменитые композиции: "Несокрушимая и легендарная", "Священная война", "Смуглянка", "Калинка", "Александровская песня". По словам начальника ансамбля - художественного руководителя полковника Геннадия Саченюка, впервые было исполнено произведение "Бой за Москву".

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