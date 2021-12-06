Максим Аверин и Антон Хабаров стали лучшими актерами по версии "Звезды театрала"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Максим Аверин, Антон Хабаров и Юрий Стоянов стали лучшими актерами по версии театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала", передает корреспондент ТАСС. Церемония проходит в понедельник в Театре им. Вахтангова.

"Пользуясь случаем, Римас, я бы хотел признаться в любви. Несколько дней назад я был на премьерном спектакле "Война и мир", этот спектакль перевернул мою жизнь", - сказал Аверин, обращаясь к худруку Театра им. Вахтангова Римасу Туминасу. Он поблагодарил и художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина, Театр им. Вахтангова - свою театральную родину, зрителей.

Аверин получил премию в номинации "Лучшая мужская роль" за воплощение образа Геннадия Несчастливцева в спектакле "Лес" Театра сатиры. Антон Хабаров получил награду за роль Астрова Михаила Львовича в постановке "Дядя Ваня" Московского Губернского театра. Стоянов был отмечен в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" за роль Деда Славы в сериале "Вампиры средней полосы".

Стоянов не смог присутствовать на церемонии, поскольку находится на съемках.

Лучший спектакль

Лучшим спектаклем большой формы, по версии международной театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала", стала постановка "Король Лир" в Театре им. Вахтангова.

Постановку осуществил Юрий Бутусов. Другими номинантами в этой категории были "И никого не стало" режиссера Владимира Машкова в Театре Олега Табакова и "Ричард III" Нины Чусовой в Театре имени Моссовета.

"Наша жизнь очень субъективна, субъективна погода, субъективна еда, субъективны собаки, кошки, театр. Единственное, что остается объективным, - премия "Звезда театрала". Спасибо большое премии "Звезда театрала" за объективную оценку", - сказал актер Артур Иванов, который играет в спектакле "Король Лир".

В номинации "Лучший спектакль. Малая форма" победила постановка "Гроза прошла" Андрея Максимова в Театре им. Моссовета.

Лучшим режиссером признан Константин Райкин, поставивший "Плутни Скапена" в театре "Сатирикон", а лучшим театральным директором стала Софья Апфельбаум (РАМТ).

"Действительно очень странно, при Римасе, в букете с Бутусовым", - поделился Райкин, получая награду. Он признался в любви худруку Театра им. Вахтангова Римасу Туминасу, отметив, что был сражен его последним спектаклем "Война и мир". А Юрия Бутусова назвал грандиозным режиссером. Он добавил, что любит спектакль "Плутни Скапена" и согласен со зрителями, признавшись, что они его очень выручают.

Лучший музыкальный спектакль

Лучшим музыкальным спектаклем названа постановка "Танго между строк" режиссера Натальи Ковалевой в Театре им. Вахтангова, лучшим спектаклем для детей и юношества - "Кошка, которая гуляла сама по себе" Василия Заржецкого Новосибирского музыкального театра.

Композитор Александр Журбин, вручая премию в номинации "Лучший музыкальный спектакль", с радостью отметил, что музыкальный театр в России развивается стремительно, ставятся десятки мюзиклов по всей стране. Режиссер Наталья Ковалева поблагодарила автора пьесы, Театр им. Вахтангова, команду артистов, уникальный оркестр театра и всех, кто причастен к созданию постановки.

Лучшей постановкой иностранного режиссера в России народное жюри признало "Отцы и дети" польского режиссера Анждея Бубеня на сцене Театра драмы имени Волкова в Ярославле. Другими претендентами в этой категории были спектакль "Горбачев" Алвиса Херманиса в Театре наций и "Мисс Сайгон" Корнелиуса Балтуса в Театре музыкальной комедии (Санкт-Петербург).

Хореография

Хореограф, балетмейстер Большого театра России, народный артист СССР Юрий Григорович, художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ), режиссер, народный артист РСФСР Алексей Бородин и народная артистка РФ Лия Ахеджакова удостоены театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены". Церемония проходит в понедельник в Театре им. Вахтангова.

Также лауреатом в этой номинации посмертно стала народная артистка РСФСР Нина Ургант, актриса ушла из жизни 3 декабря в возрасте 92 лет.

Григорович не смог сам присутствовать на церемонии, награду для него передали прима-балерине Большого театра Анне Никулиной.

Награду передали специальный корреспондент Редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Ольга Свистунова, которая на протяжении 30 лет ездила с ГАБТ по всему миру, а также поэтесса Лариса Рубальская.

"Я действительно ездила как корреспондент ТАСС на протяжении 30 лет с балетом Большого театра практически по всему свету. И должна заявить: нигде и никогда на балетах Григоровича не бывает свободных мест", - сказала Свистунова. Она назвала Григоровича настоящей живой легендой.

Принимая награду для Григоровича, Никулина отметила, что гордится работой с таким мастером, и пожелала крепкого здоровья и сил хореографу, которому в январе исполнится 95 лет.

"Театр жив, когда содержателен"

Актер Евгений Герасимов, вручая награду худруку РАМТ, отметил, что Бородин создал в театре удивительную атмосферу доверия.

"Это очень приятно и очень здорово - то, что происходит на этой замечательной премии "Звезда театрала" и то, что это происходит в потрясающем театре, который я поздравляю с их столетием. Только что я смотрел в зале спектакль "Война и мир" и понимал, что театр жив тогда, когда он содержателен", - сказал Бородин, получая награду.

Ахеджакова перечислила театры, на площадке которых играла, вспомнила коллег, с которыми работала. "Какие сцены! Какие потрясающие партнеры!" - заявила она, отметив, уже может говорить о сокровенном и почти исповедаться. "То, ради чего мы выходим на сцены, чтобы транслировать смыслы, - это самое главное", - заявила актриса.

Лучшим региональным театром назван Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина (Барнаул), лучшим любительским театром - Молодежный театр-студия "Быть" Тюмени.

Лучшим русским театром за рубежом объявлен Русский драматический театр Литвы (Вильнюс).

Народное жюри назвало лучшим социальным проектом в театре инклюзивный спектакль "Питер Пен" Архангельского театра драмы им. Ломоносова и благотворительного фонда "Время добра".

Как лучший арт-проект онлайн победил онлайн-сериал "Бедные люди" БДТ им. Товстоногова.

ТАСС является информационным партнером премии.