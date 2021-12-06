Татьяна Кравченко и Вера Алентова получили "Звезду театрала" как лучшие актрисы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Татьяна Кравченко, Вера Алентова и Анна Чиповская стали лучшими актрисами по версии международной театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала", передает корреспондент ТАСС. Церемония проходит в понедельник в Театре им. Вахтангова.

Кравченко получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за образ Нины Петровны в постановке "Под одной крышей" театра "Ленком Марка Захарова". Алентова стала лауреатом в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль Госпожи Аргант в спектакле "Ложные признания" в Театре им. Пушкина. Чиповская победила в номинации "Лучшая роль театральной актрисы в кино" за роль Киры в молодости в фильме "Кто-нибудь видел мою девчонку?".

Чиповская поблагодарила режиссера фильма, продюсера, партнеров, своего мастера, худрука театра "Сатирикон" Константина Райкина. "Особенно приятно получить премию на сцене театра, в котором я выросла", - добавила она.