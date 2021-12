Succession, Mare of Easttown и Evil стали лидерами по номинациям на Critics Choice Awards

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Сериал Succession получил в понедельник восемь номинаций на телевизионную премию Critics Choice Awards, в то же время Mare of Easttown и Evil - по пять. Об этом говорится в сообщении оргкомитета премии.

Succession получил номинации как лучший драматический сериал, ряд актеров претендуют на награды как лучшие исполнители главной роли (два претендента) и второстепенных ролей (пять претендентов). Mare of Easttown взял номинации за лучший телефильм, исполнительница главной роли Кейт Уинслет, снявшаяся в сериале впервые за десять лет - за лучшую женскую роль первого плана. Также у сериала несколько номинаций за роли второго плана. Evil претендует на награды за лучший драматический сериал, снявшиеся в нем актеры поборются за премии как лучшие исполнители главных и второстепенных ролей.

Сериал Succession повествует о борьбе за наследство между членами богатой семьи. В Mare of Easttown женщина-детектив (Кейт Уинслет) из небольшого городка в Пенсильвании расследует убийство несовершеннолетней матери-одиночки и одновременно пытается решить личные проблемы, вызванные разводом и самоубийством сына. Оба сериала произведены компанией HBO. В Evil (производство Paramount+) судебный психолог вместе со священником и техническим экспертом расследуют сверхъестественные явления.

В число номинантов также вошли Only Murders in the building, Ted Lasso, The Good Fight, This is us и WandaVision.