Центр музыкально одаренных детей в Тамбовской области создадут в 2022 году

ТАМБОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Центр одаренных детей создадут на базе Ивановской музыкальной школы в Уваровском районе Тамбовской области в 2022 году. Событие приурочат к 150-летию композитора Сергея Рахманинова, который с 1890 по 1917 годы подолгу жил и работал в тамбовском имении Ивановка, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook врио главы региона Максим Егоров.

"Сегодня провел совещание по подготовке празднования в Тамбовской области 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Обсудили программу мероприятий и планы дальнейшего развития Ивановки. Решили создать в следующем году на базе Ивановской детской музыкальной школы Уваровского района Центр одаренных детей", - сообщил Егоров.

По поручению президента РФ Владимира Путина, празднования по случаю 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдут в России в 2023 году. Активная подготовка к юбилею композитора идет в Тамбовской области, которая должна стать центром празднования памятной даты. Именно в тамбовской усадьбе Ивановка Рахманинов написал большинство своих произведений.

Ранее директор усадьбы Александр Ермаков сообщил ТАСС, что в 2022 году в рамках юбилейных мероприятий в регионе впервые пройдет музыкальный фестиваль молодых талантливых композиторов, направленный на их поддержку и популяризацию современной академической музыки.

Сергей Васильевич Рахманинов родился в 1873 году в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.