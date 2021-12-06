В Петербурге представили "Свадебку" Стравинского на фестивале в память о композиторе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Музыкальное произведение Игоря Стравинского "Свадебка" представили в понедельник в Петербурге на открытии Международного фестиваля искусств "Время Стравинского" в память о 50-летии со времени смерти композитора.

"Это очень масштабная постановка "Свадебки", сделанная хореографом Ириной Сергеевой: огромное количество артистов, четыре рояля, 20 артистов хора, четыре солиста-вокалиста, семь ударников, четыре солиста-пианиста, дирижер Александра Макарова и 10 солистов балета, которые принимают участие в постановке, - рассказал ТАСС музыкальный руководитель фестиваля Артур Зобнин. - Мне кажется, получилось весьма интересно. С одной стороны, Ирина обнажила структурные вещи, которые присутствуют в музыке Стравинского, - например, вариантная повторность и так далее, это все присутствует в хореографии тоже. С другой стороны, довольно ненавязчиво присутствует сюжетная линия - свадьба, но достаточно современная и при этом абстрактная - грань в сторону прямолинейности не пройдена".

Во вторник в рамках фестиваля будет показан мультимедиа-перформанс "Свои-чужие", где будут представлены взгляды на музыкальное искусство российских эмигрантов и нового поколения композиторов, которые живут в России. В программе перформанса участвуют композиторы Настасья Хрущева, Олег Гудачев, Ярослав Судзиловский, Станислав Маковский, Марина Полеухина, Дария Маминова. Исполнителем выступит Петербургский МолОт-ансамбль.

Фестиваль "Время Стравинского" - инициатива команды молодых продюсеров, музыкантов, хореографов Санкт-Петербурга. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив. По идее организаторов, Игорь Стравинский представлен в программе не просто как гениальный русский композитор XX века, но еще и как символ экспорта российской культуры. Его жизнь распалась на три больших периода - русский, французский и американский. В 1962 году 80-летний композитор посетил свою историческую родину, что стало крупным событием и в его жизни, и в музыкальной летописи СССР.