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Национальный симфонический оркестр Башкортостана впервые выступит в Петербурге

Оркестр отметит свой 30-й юбилейный сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан в рамках своего юбилейного сезона впервые выступит в Петербурге. Ему 7 декабря предоставят сцену Большого зала Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, сообщила пресс-служба старейшей концертной организации России.

Вечер из произведений мировой классики пройдет под управлением главного дирижера Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, заслуженного артиста республики Дмитрия Крюкова.

"Оркестр в сезоне 2021-2022 годов отмечает свой 30-й юбилейный концертный сезон, этот коллектив на протяжении многих лет ярко заявляет о себе на российской музыкальной сцене. О его больших исполнительских возможностях свидетельствует и гастрольная программа", - рассказали в пресс-службе.

На концерте прозвучат шедевры классицизма и позднего романтизма - увертюра "Эгмонт" Людвига ван Бетховена и его "Тройной концерт", а также "Так говорил Заратустра" Рихарда Штрауса. Концерт пройдет с участием звездных солистов, неоднократных лауреатов международных конкурсов скрипача Андрея Баранова, виолончелиста Арсения Чубачина и пианиста Александра Гиндиа.

Приезд коллектива из Уфы совпал с празднованием 100-летия Санкт-Петербургской филармонии, не раз предоставлявшей свою сцену солистам и коллективам из республик Российской Федерации.

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