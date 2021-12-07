В Риме проходит культурно-духовный фестиваль "Россия - Италия. Сквозь века"

РИМ, 7 декабря. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Концерт молодых солистов - лауреатов всероссийских и международных конкурсов состоялся в понедельник вечером в театре виллы Абамелек, официальной резиденции посла РФ в Италии, в рамках фестиваля российского искусства "Россия - Италия. Сквозь века". Этот смотр проходит по инициативе Центра кинофестивалей и международных программ при участии посольств России в Италии и в Ватикане и Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Риме.

Во время концерта прозвучали арии, романсы и фортепианные произведения итальянских композиторов в исполнении Ильи Хардикова (тенор), Галины Овчинниковой (сопрано) и Сергея Семенова (фортепиано). В программу вечера вошли в том числе фрагменты сочинений композиторов Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Гаэтано Доницетти и Франческо Чилеа.

Накануне в Русском доме в Риме открылась экспозиция "Толстой и Достоевский: диалог на расстоянии", организованная Государственным музеем Л. Н. Толстого в Москве. Как отметила директор Русского дома Дария Пушкова, выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского (1821-1881), в частности, обращается к вопросу "почему два великих русских писателя никогда не встречались лично". Президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова рассказала корреспонденту ТАСС, что "выставку ждет дальняя дорога по другим городам Италии". По ее словам, экспозиция "обязательно поедет в Верону, а затем может отправиться в Мерано".

Традиционно фестиваль приурочен ко дню святой великомученицы Екатерины, чье имя носит православный храм в Риме. Каждый год в афише фестиваля представлен один из православных хоровых коллективов России. В воскресенье Патриарший хор храма Христа Спасителя в Москве выступил с концертной программой в храме Преображения Господня и Преподобного Антония Великого в городе Тарквиния в 60 км от Рима. Во вторник вечером концерт коллектива состоится в Русском доме.

Программа мероприятий на 2022 год

Фестиваль, включенный в программу официальных мероприятий Российско-итальянского Форума - диалога по линии гражданских обществ, на протяжении 17 лет организует Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры и МИД РФ. Как рассказала Шумова, в будущем году "российская культурная миссия начнется в Венеции с кинофестиваля" в феврале, во время проведения традиционного венецианского карнавала. "Киноплощадки уже зарезервированы, будут молодые российские режиссеры, состоится премьера нового фильма киностудии "Мосфильм" "Владивосток", [примут участие] лауреаты Национальной молодежной кинопремии", - сказала она. Президент центра добавила, что в этот же период обычно проходят балетные спектакли. "Посмотрим, как будет в этом году, если позволят санитарные условия, то мы увидим продолжение проекта", - отметила Шумова.

По ее словам, центр в проведении своих мероприятий возвращается "к исконным срокам": так, ожидается, что фестиваль "Вулкан искусств" в Неаполе, который в этом году прошел в октябре, в 2022-м и в последующие годы будет проходить 1 июня. В мае должен состояться фестиваль "Русская весна на озере Гарда", затем - "Летний сад искусств" в Бари, а на осенние месяцы организаторы наметили проведение проекта "Маяк искусства" в Генуе, впервые состоявшегося в административном центре Лигурии в этом году. Шумова напомнила, что центр также проводил мероприятия "осенью в Милане и в Турине", однако пока "после перерыва (из-за пандемии) эта часть [программы] еще не восстанавливалась".