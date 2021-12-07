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Вышел финальный трейлер новой "Матрицы"

В широкий прокат фильм выйдет 16 декабря
' Warner Bros. Pictures/YouTube'

Финальный трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections) появился на YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures в понедельник.

"Помните, что все реально", - говорится в подписи к видео. При этом кадры из нового трейлера отсылают к событиям первой "Матрицы" (The Matrix, 1999).

В новой части франшизы к своим ролям вернулись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт-Смит. Также в фильме снялись Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Кристина Риччи, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II и другие. Режиссером фильма выступила Лана Вачовски.

Мировая и российская премьеры запланированы на 16 декабря. Цифровой релиз состоится 22 декабря на платформе HBO Max.

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