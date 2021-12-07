В новогоднем шоу "Москвариума" выступит знаменитый канатоходец Геннадий Скрипко

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Впервые в новогоднем шоу "Москвариума" на ВДНХ в Москве выступит канатоходец Геннадий Скрипко, чьи достижения занесены в "Книгу рекордов Гиннесса". Показы представления будут проходить с 18 декабря по 16 января, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Москвариума".

"На ВДНХ начались генеральные репетиции премьеры - мюзикла на воде "Новогодний круиз" в "Москвариуме" с участием морских животных и артистов разных жанров. Впервые в программе над водной чашей пройдет канатоходец, чьи достижения занесены в "Книгу рекордов Гиннесса", гостей ждут и другие сюрпризы. Новое шоу будет проходить на сцене одного из крупнейших океанариумов Европы с 18 декабря 2021 года по 16 января 2022 года", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что "Новогодний круиз" - это мюзикл на воде, в котором будут принимать участие морские животные и более 100 артистов: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, певцы, танцоры и синхронистки. Сейчас в центре океанографии и морской биологии на ВДНХ идут последние приготовления к премьере.

"Впервые в истории "Москвариума" на ВДНХ на высоте 8 м над водной чашей пройдет известный канатоходец, каскадер и альпинист Геннадий Скрипко, чьи достижения занесены в "Книгу рекордов Гиннесса", а также будут исполнены трюки акробатов на гибких шестах, цирковые номера с веревочной сетью и эластичными канатами-банджи. Мюзикл будет сопровождаться живой музыкой в исполнении оркестра. Главные звезды шоу - дельфины, морские львы, морж и косатки, которые предстанут в необычном для себя амплуа", - рассказали в пресс-службе.

Продолжительность представления - полтора часа. Шоу не имеет возрастных ограничений. Все мероприятия в "Москвариуме" проводятся с соблюдением правил, рекомендованных Роспотребнадзором: посетителям центра необходимо придерживаться социальной дистанции и носить в помещениях маски.