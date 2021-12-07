Акцию для школьников "Культурный марафон" продлили до 24 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Акция для учащихся российских школ "Культурный марафон", которая изначально должна была пройти с 8 ноября по 10 декабря, продлится до 24 декабря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба проекта.

"По многочисленным просьбам учителей организаторы "Культурного марафона": "Яндекс", Министерство культуры РФ и Министерство просвещения РФ - продлили акцию до 24 декабря. В этом году в проекте уже приняли участие более 600 тыс. школьников", - говорится в сообщении.

Акция проходит ежегодно, в этот раз она посвящена кинематографу и призвана познакомить школьников с важными кинолентами. В рамках проекта обучающиеся встречаются с профессионалами российской киноиндустрии, организовывают киноклубы в школе, пробуют себя в создании мини-фильмов и так далее.

Акция "Культурный марафон" впервые состоялась в 2019 году и была посвящена миру современной культуры.