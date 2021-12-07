Новый роман Дины Рубиной "Маньяк Гуревич" появился в продаже в России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. На полках книжных магазинов в России сегодня, 7 декабря, появился новый роман Дины Рубиной "Маньяк Гуревич". Стартовый тираж новинки, которую Рубина во вторник представила в ТАСС, составил 50 тыс. экземпляров, сообщила директор по маркетингу редакции художественной литературы издательства "Эксмо" Анастасия Дербенцева.

"Книга появилась в продаже уже сегодня во всех книжных магазинах страны. Наши дорогие читатели могут увидеть ее на приоритетных выкладках, витринах. Стартовый тираж книги составляет 50 тыс. экземпляров. Мы знаем, что аудитория Дины Рубиной в нашей стране и не только очень велика. Мы получили данные последних исследований буквально накануне и знаем, что больше 9 млн человек отвечают на вопрос, знают ли они Дину Рубину, положительно, и более 3 млн человек заявляют, что они намерены читать дальше ее романы", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу нового романа.

Аудиоверсию книги, которая также вышла 7 декабря, озвучивает сама Дина Рубина. "Сегодня релиз электронной книги и аудиокниги. Выходит она эксклюзивно на всех площадках книжного сервиса "Литрес", там можно будет приобрести и аудиокнигу, и электронную книгу", - рассказал генеральный продюсер центра "Вимбо" Михаил Литваков.

О содержании и прототипах героев

По словам самой Рубиной, прототипом главного героя книги стал ее приятель. Ему, в частности, она и посвятила новый роман. "У меня есть приятель - очень симпатичный, очень говорливый, очень остроумный человек. Врач по профессии, психиатр. Я ему, кстати, посвятила эту книгу. Он в застолье рассказывает замечательные байки, фельдшерские, скорой помощи, это благодарнейшая тема. Там так много и смешных, и страшных, парадоксальных каких-то историй, любой доктор вам расскажет массу таких историй", - отметила она.

В своей книге Рубина также поблагодарила нескольких людей, благодаря которым ей удалось передать атмосферу Петербурга, в котором происходит действие книги, а также тонкости описанной профессии. "Вот из того, что мне рассказывали, состояли какие-то реалии, запахи, какой-то такой Питер. Это первое. Во-вторых, профессия. Работа на скорой - это что-то отдельное, это придумать невозможно. Это знают только люди бывалые. А более бывалых людей, чем медики, да еще и на советской скорой помощи, это придумать невозможно. Искала таких вот людей. Им я тоже выражаю благодарность", - сказала она, добавив, что также очень благодарна семье поэта Алексея Зайцева за возможность использовать некоторые строки его стихов.

Редактор книги, директор литературного агентства и школы "Флобериум" Ольга Аминова в свою очередь отметила, что читателей романа ждет настоящее восхищение. "Доброй иронии, которую хочется транслировать, рассказывая какие-то застольные истории, пересказывать как добрый анекдот, перечитать, для того, чтобы поднять настроение - таких книг очень мало. И вот "Маньяк Гуревич" - это книга, написанная о персонаже, о человеке, обладающем удивительным взглядом на мир и попадающим в невероятно смешные ситуации. Мне кажется, что читателей ждет восхищение", - заключила она.