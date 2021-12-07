Комиссия РПЦ не стала препятствовать работе Затуловской по росписям "детского" храма

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Профильная церковная искусствоведческая комиссия не стала препятствовать работе художника Ирины Затуловской по росписям храма Покрова Пресвятой Богородицы при столичной Морозовской детской больнице. Критики "неканоничных" фресок оказались в меньшинстве, и проект автора во взаимодействии с Русской православной церковью будет продолжен, сообщили ТАСС представители РПЦ, иконописного сообщества и сама Затуловская.

Ранее в социальных сетях появились фотографии фресок художницы, которые находятся еще в процессе создания, развернулось их активное обсуждение. При этом высказывались мнения как за, так и против ведущейся росписи больничного храма. В частности, критики обращали внимание на несоответствие этих работ "средневековой фреске" и иконописной традиции.

Сама художница отметила, что снимки работ появились в социальных сетях без ее разрешения, после чего и поднялась волна негатива и начались споры в сети. Сторонников и противников росписи смогла примирить комиссия по церковному искусству, архитектуре и реставрации при Епархиальном совете Москвы.

Мнение комиссии

Как пояснил ТАСС глава комиссии протоиерей Леонид Калинин, изначально произошел сбой с порядком утверждения эскизов, поэтому и возникло напряжение. Результат оказался не таким, как ожидали. По его словам, процесс возвращается в "нормальное русло" вдумчивого подхода к тому, какой может быть роспись в совершенно особенном месте - храме при детской больнице. "Профессиональная искусствоведческая комиссия рассматривает все эскизы, работает вместе с авторами по уточнениям и исправлениям, сейчас никаких предпосылок для какого-то дальнейшего разжигания конфликта вообще не существует. Мы ждем разработки проекта иконостаса и второй части росписи. В целом ситуация успокоилась, очень мирно все разошлись. Было очень доброжелательное, вдумчивое обсуждение с позитивным результатом", - отметил он.

По словам священника, если по окончании подготовительного процесса у комиссии останутся неразрешенные вопросы, то, возможно, она обратится за окончательным решением к патриарху.

Фрески Затуловской стали "принципиально важным событием, которое преодолевает некоторые застойные моменты последних десятилетий в церковном искусстве", считает член комиссии, иконописец Александр Солдатов. По его мнению, отделение церковного от культуры "принципиально неприемлемо" для самой же церкви. "Это привнесение в церковную культуру свежей струи, очень высокохудожественной традиции светского искусства чрезвычайно полезно для самой церкви", - отметил Солдатов.

По его словам, фрески Затуловской "совершенно каноничные": "светлые, абсолютно христианские, радостные и красивые", образы легко узнаются, при том, что живопись художницы "необычного языка".

"Живая" роспись

Комиссия также сошлась во мнении, что в храме при детской больнице роспись должна быть живой, а не "среднестатистической", и может чем-то походить на детский рисунок. "Здесь совершенно другое искусство. Может быть, оно кому-то покажется очень своевольным, немножко свободным, но там нет никаких нарушений канонов - это просто чуть более свободное искусство, чем обычно мы привыкли видеть, когда строгие лики или строгие позы... В конце концов, это может быть такой даже шаг вперед в развитии современного церковного искусства", - считает кандидат культурологии, искусствовед, член экспертного совета по церковному искусству Ирина Языкова.

Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин в беседе с ТАСС также отметил, что религиозное искусство меняется, как и любое другое. "Религиозное искусство не стагнирует, оно не может опираться только на традиционное. Даже в старообрядческих художественных мастерских, и религиозная архитектура, православные храмы, они тоже видоизменялись", - пояснил собеседник агентства.

Он также привел в пример ряд церковных архитектурных сооружений в стиле модерн, которые появились в начале XX века. По его словам, в этот момент также появился соответствующий, новый тип фресок и храмовой живописи. Миндлин отнес Затуловскую также к "ярким представителям" современного искусства второй половины XX века и призвал относиться к такому искусству "достаточно бережно". "Я, конечно, поддерживаю появление новых ярких художников, но таких настоящих, глубоких, ярких, талантливых в религиозной живописи. Это вполне естественный и органичный процесс", - заключил он.

Сама Затуловская не только не согласна с мнением об ее отходе от иконописной традиции, о чем говорят некоторые оппоненты, а, наоборот, утверждает, что как раз создаваемые ею фрески и вдохновлены, и соотносятся с раннехристианскими изображениями святых.

"Главная идея - это большой аскетизм в росписи, там очень ограниченная палитра, всего три краски. Борьба материи и духа, которая существует, здесь в сторону духа сдвинута, материи не так много. Это любовь, растворенная краской... И я пытаюсь продолжить традицию римских катакомб и пещерных храмов Каппадокии. Видимо, это немного отличается от того, к чему привыкли, и поэтому вызывает какое-то непонимание, к моему большому сожалению", - рассказала Затуловская ТАСС.

Больничный храм

Строительство храма Покрова Божией Матери по проекту архитектора Алексея Котова началось в 2019 году благодаря меценатам, поддержку проекту оказывают Департамент культурного наследия Москвы и Москомархитектура. Строящуюся больничную церковь было решено назвать в честь Богородицы - символа материнства и материнской любви, в чем особенно нуждаются маленькие пациенты.

К росписи привлекли известную художницу Ирину Затуловскую, которая начала работу над эскизами год назад. За это время в храме появились изображения Спаса Нерукотворного, Покрова Богородицы, Василия Блаженного, Андрея-юродивого и некоторых других святых.