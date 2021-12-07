Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет на семи площадках Москвы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Двенадцать мероприятий на семи площадках войдут в программу III Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Русского концертного агентства (РКА).

"C 17 января по 12 февраля 2022 года в Москве пройдет уже Третий Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством Юрия Башмета. Разнообразная концертная и театральная программа охватит 12 разнообразных вечеров и семь концертных площадок столицы", - рассказали организаторы.

Премьеры и любимое

Фестиваль откроет спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Антуана де Сент-Экзюпери с участием Башмета и Константина Хабенского, уже ставший классикой фестивалей маэстро. Показы пройдут 17 и 18 января в театре "Современник". Столичная премьера спектакля "Корабль влюбленных" с Андреем Мерзликиным, Ольгой Ломоносовой и Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" состоится 20 января в "Геликон-опере", 7 февраля москвичи увидят моноспектакль "Шостакович. Шекспир. Гамлет" с Евгением Мироновым в Большом зале консерватории.

Мировой премьерой фестиваля станет спектакль "Кроткая" режиссера Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Федора Достоевского, первый показ состоится на сцене Малого театра 9 февраля. Главную роль в спектакле исполнит Сергей Гармаш. Музыку Кузьмы Бодрова исполнит камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Башмета.

Уже по традиции центром концертной программы станет вечер в Зале им. Чайковского 24 января - в день рождения Башмета. "Из года в год публика на этом концерте ждет необычных открытий и даже откровений и каждый год не остается разочарованной, - отметили в РКА. - В этот раз слушателей ждет настоящая шкатулка драгоценностей концертной программы: Две норвежские народные мелодии Грига, Шесть народных румынских танцев для мандолины с оркестром Бартока, "Песни и пляски смерти" Мусоргского, фрагменты из оперы "Луиза" Шарпантье, а также Фантазия для фортепиано, хора и симфонического оркестра Бетховена". Поздравить маэстро приедут его коллеги из Германии, Израиля, Финляндии и других стран.

Также столичных меломанов ждут программы с участием французского арфиста Ксавье Де Местра, японской скрипачки Акико Суванаи, трубача Сергея Накарякова, пианистки Ксении Башмет, британского тенора Йена Бостриджа, баса Ильдара Абдразакова, немецкого дирижера Юстуса Франца, австрийского валторниста Радована Влатковича, баритона Богдана Волкова, корейской скрипачки Клары Джуми Кан. Концерты пройдут в Зале им. Чайковского, "Зарядье" и "Башмет-центре".

"Не верится, что в Москве будет уже третий фестиваль искусств, и одновременно огромная радость говорить о нем. Ведь это означает, что наш фестиваль продолжает расти и развиваться, что он нужен городу и нужен публике, которая приходит на наши концерты и спектакли даже в непростое с точки зрения пандемии время. В третий раз мы по-прежнему верны своим традициям, создавая программу именно фестиваля искусств, что не может меня не радовать", - подчеркнул маэстро Башмет.