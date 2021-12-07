Победителей конкурса "Женский голос Арктики" объявили в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Финал конкурса "Женский голос Арктики" среди представительниц малых народов Севера состоялся во вторник в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга. Победительницы станут героинями документального фильма, который будет сниматься на территории республики Саха (Якутия).

"Третье место в нашем конкурсе заняла Яско Яндо, <…> второе место - Надежда Варламова, и, наконец, победительницей конкурса жюри определило Констанцию Петрову", - объявил председатель жюри, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Андрей Головнев.

Констанция Петрова - учитель эвенкийского языка в одной из школ в Якутске, Надежда Варламова преподает в Якутском музыкальном колледже (училище) им. М. Н. Жиркова. Яско Яндо из поселка Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе обучает детей и взрослых песенному творчеству в районном Центре национальных культур. О победительницах будет снят документальный фильм "Женский голос Арктики" при поддержке петербургской киностудии "Ленфильм".

Организаторы конкурса получили более 100 заявок из восьми регионов РФ - Чукотский автономный округ, Хабаровский край, Красноярский край, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Саха (Якутия) и Санкт-Петербург. В полуфинал вышли 30 участниц, чьи эссе-автопрезентации и короткие видео с рассказом о себе прошли предварительный отбор. В их числе - школьные учителя, преподаватели языков народов Севера, студентки и работники музеев, библиотекари, руководители детских творческих кружков, певицы и музыканты, индивидуальные предприниматели. В финал прошли восемь участниц, победителей отбирало международное жюри.

Медиапроект и медиаконкурс "Женский голос Арктики" реализуют киностудия "Увидеть море" (продюсер Мила Кудряшова - при поддержке Президентского фонда культурных инициатив), Фонд развития культуры Якутии (при поддержке Российского фонда культуры), НВК "Саха" (Якутия), Музей музыки и фольклора народов Якутии и киностудия "Ленфильм".