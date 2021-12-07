В Дагестане презентуют книгу муфтия региона на узбекском языке

МАХАЧКАЛА, 7 декабря./ТАСС/. Презентация книги муфтия Дагестана Ахмада Афанди "Благонравие праведников" на узбекском языке состоится в Махачкале 9 декабря. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства по национальной политике и делам религий.

"9 декабря в белом зале Дома дружбы в 15:00 состоится презентация книги муфтия Республики Дагестан Шейха Ахмада Афанди "Благонравие праведников", изданной на узбекском языке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, презентация проводится в рамках мероприятий, способствующих социокультурной адаптации иностранных граждан, противодействию идеологии экстремизма и терроризма, укреплению связей с соотечественниками проживающими за рубежом.

"В мероприятии примут участие генеральный консул Узбекистана в г. Ростов-на-Дону Рустам Курганбаев, представители узбекской диаспоры, а также студенты из Узбекистана, обучающихся в учебных заведениях Республики Дагестан",- добавили в ведомстве.