Театр оперы и балета в Воронеже покажет оперу "Виват, Россия!" после 30-летнего перерыва

ВОРОНЕЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Воронежский театр оперы и балета представит во втором квартале 2022 года оперу "Виват, Россия!", посвященную 350-летию Петра I. Опера более 30 лет назад была исключена из репертуара, теперь ее покажут с новым актерском составом, специально созданными декорациями и костюмами, рассказала ТАСС во вторник специалист по связям с общественностью театра Ольга Пепельникова.

"Мы во втором квартале 2022 года представим оперу "Виват, Россия!", написанную замечательным воронежским композитором Геннадием Трофимовичем Ставониным и посвященную императору-реформатору Петру I", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что премьера приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. По ее словам, опера "Виват, Россия!" была поставлена в Воронеже в 1986 году, но более 30 лет исключена из репертуара театра, теперь представят премьеру с новым актерским составом, в новой постановке, со специально изготовленными декорациями, костюмами и так далее.

В 2021 году исполнилось 325 лет первому регулярному военно-морскому флоту России, который создавался в Воронеже по указу и с личным участием Петра I, здесь 27 апреля 1700 года был спущен на воду первый линейный корабль "Гото Предестинация", военные корабли строили на более чем десяти воронежских верфях, в том числе в Воронеже, в Павловске, Острогожске, Рамони, Таврово и других городах региона, а сам Петр I приезжал в Воронеж 13 раз и провел здесь в общей сложности почти 500 дней.

Геннадий Ставонин (1935-1995) - советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. С 1960-х годов работал в Воронеже, в том числе концертмейстером музыкального театра и заведующим музыкальной частью театра юного зрителя, является автором опер "Олеко Дундич", "Виват, Россия!", оперетт "Заветное колечко", "Звезда любви", пяти симфоний.

Воронежский театр оперы и балета является единственным оперным театром в Центральном Черноземье, создан в 1931 году как театр музыкальной комедии. В 1960 году по предложению композитора Тихона Хренникова началось его преобразование в Музыкальный театр, и 25 февраля 1961 года на его сцене состоялась премьера оперы Чайковского "Евгений Онегин", ознаменовавшая появление нового воронежского театра. В театре поставили свыше 260 спектаклей, сейчас в его репертуаре 62 спектакля, в том числе 18 оперных, 27 - балетных, 17 оперетт. С 1965 года воронежский театр приглашает в балетную труппу лучших выпускников местного хореографического училища.