В Москве объявили победителей Студенческого фестиваля дипломных спектаклей GITIS-fest

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Лауреаты I Международного студенческого фестиваля дипломных спектаклей GITIS-fest, в котором участвовали 15 театральных вузов из шести стран, объявлены в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского института театрального искусства - ГИТИС.

"Лучшим спектаклем стала постановка Театрального института имени Бориса Щукина "Любовь. Смерть. Любовь", - отметили в пресс-службе.

Приз за лучшую женскую роль получили две молодые актрисы: студентка Театрального института имени Бориса Щукина Эрика Бабьяк за роль Аграфены в спектакле "Любовь. Смерть. Любовь" по произведениям Бориса Зайцева и студентка Ярославского государственного театрального института Анна Денисова за исполнение Медеи в одноименной постановке по пьесам Еврипида и Людмилы Разумовской.

В номинации "Лучшая мужская роль" победителями стали также двое студентов: учащийся ГИТИСа Алексей Кручинин за роль Несчастливцева в постановке "Лес" по пьесе Александра Островского и студент Школы-студии МХАТ Илья Винс, исполнивший в спектакле "Самое главное" по пьесе Николая Евреинова сразу несколько ролей: Доктора Фреголи, Шмита, гадалки и монаха.

Спецпризов жюри были удостоены постановка "Свои люди - сочтемся" Высшего театрального училища (института) им. М. С. Щепкина - "За созидательную преданность своей театральной школе", спектакль "Три сестры" Ереванского государственного института театра и кино - "За лучший актерский ансамбль" и постановка "Каракоз" Казахского национального университета искусств - "За самый поэтичный спектакль".

Фестиваль прошел в онлайн-формате с 29 ноября по 5 декабря, в нем участвовали театральные вузы из Армении, Казахстана, Монголии, Сербии, Хорватии и России. Студенческие спектакли в виртуальном театральном пространстве увидели более 3,5 тыс. зрителей.