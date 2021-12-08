"Ла Скала" открыла новый сезон премьерой "Макбет"

РИМ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьерой оперы "Макбет" Джузеппе Верди во вторник вечером открылся новый сезон в миланском театре "Ла Скала". Прямую трансляцию вели по итальянскому телевидению, а также по каналам в разных странах и в кинотеатрах.

Партию Леди Макбет исполнила Анна Нетребко. В этом году он в юбилейный 70-й раз открылся 7 декабря, в день небесного покровителя Милана - святого Амвросия. Перенести открытие сезона на этот символический день было решено в 1951 году. Год спустя он открывался "Макбет" с Марией Каллас. На нынешнюю премьеру билеты были давно раскуплены. В зале находился президент республики Серджо Маттарелла.

В прошлом году от запланированной премьеры было решено отказаться из-за пандемийных ограничений.

Театр в пандемию

Объясняя выбор оперы для открытия сезона, директор "Ла Скала" француз Доминик Мейер отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что "это - величайшее произведение итальянского оперного репертуара". Он также подчеркнул "великолепный исполнительский состав", в который помимо Нетребко входит Ильдар Абдразаков. Российские артисты - частые и постоянные гости "Ла Скала". А в следующем году, как сообщил Мейер, сезон и вовсе планируется открыть русской оперой, а это означает привлечение российских исполнителей. "Пока я не могу сказать вам, что это будет за опера", - сказал директор "Ла Скала".

Театр подготовил афишу, в которую входят, в том числе, "Пиковая дама", которой дирижировать будет Валерий Гергиев, современная опера "Буря" английского композитора Томаса Адеса, а также балет "Баядерка" в хореографии Рудольфа Нуриева. Мейер признался, что полностью вернуться к ранее запланированной программе не удалось. "Мы пытались сохранить уже вложенные [в постановки] инвестиции, но восстановить полностью все ранее запланированное невозможно, чтобы собрать тех же артистов. Поэтому какие-то проекты вернулись, какие-то новые. Нам пришлось пойти на компромиссы, но надеемся, что сезон все равно получится хорошим", - выразил надежду он. Пришлось сократить и число спектаклей, чтобы соответствовать спросу. В условиях ограничения международного передвижения из-за пандемии ощущается отсутствие иностранной публики, на которую приходится обычно 30% зрителей. "Мы много работали, чтобы вернуть европейскую публику, мы ввели систему абонементов, и наш зал почти всегда полон", - поделился директор. Несмотря на дополнительные расходы, связанные с обеспечением норм эпидемиологической безопасности, дирекция не поднимает цены на билеты.

Пандемия непосредственно коснулась театра, но несмотря на ограничения, по словам Мейера, "Ла Скала" удалось избежать больших финансовых потерь. "Разумеется, нам пришлось работать больше, чтобы найти решения. Театр был очень активен, сохранил связь с публикой, после завершения локдауна мы потихоньку вернулись к нормальной деятельности, а после того, как разрешили 100-процентную заполняемость, зал практически всегда полный", - рассказал он.

Сохраняет директор оптимизм и на будущее. "Мы реалистичные и рациональные люди. В театре соблюдаются все нормы эпидемиологической безопасности, это обходится недешево, но пока мы спокойны и продолжаем работать", - сказал собеседник агентства.

В период закрытия сотрудники работали еще больше. Как пояснил Мейер, вынужденный пандемией простой был использован для обновления и технологической модернизации театра. "Ла Скала" стала лучше", - заверил ее директор.