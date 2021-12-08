В Белграде открылась выставка, посвященная русскому архитектору Медведеву

БЕЛГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная русскому архитектору-модернисту Александру Медведеву, открылась во вторник в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде. Об этом сообщила пресс-служба Русского дома на своей странице в Facebook.

Выставку "Проекты и архитектура Александра Медведева" организует Ассоциация инженеров и техников Сербии в сотрудничестве с Институтом урбанизма и архитектуры Сербии во взаимодействии с Русским домом в Белграде.

Александр Медведев (1900-1984) во время гражданской войны в России участвовал в боях за Крым, за что был награжден Георгиевским крестом. В эмиграции Медведев побывал в разных странах и "осел" в королевской Югославии, где в 1929 году закончил архитектурное отделение технического факультета Белградского университета. После окончания университета Медведев участвовал в конкурсе на строительство нескольких объектов в городе Баня-Лука и в результате возглавил строительство Банского дворца. За несколько лет, проведенных в этом городе, архитектор построил множество жилых домов, вилл, школ и других объектов.

Позже Медведев перебрался в город Ниш, где проектировал и строил здание биржи в стиле модерн. Здесь архитектор работал над крупными частными и общественными зданиями, гостиницами и виллами, спроектировал собор Святого Петра недалеко от Ниша, а также построил колокольню к соборному храму XIX века в городе (собор Сошествия Святого Духа). После освобождения Югославии в 1944 году возглавил восстановление Ниша, инициировал образование государственного бюро "Нишпроект", которое возглавлял с 1949 года. В новом качестве проектировал Техническое училище, многоэтажные жилые дома, пять типовых проектов сельских домов, молочные кухни в Нише, Алексинаце и Сокобане, гостиницы и прочие общественные здания.

В 1957 году по состоянию здоровья отказался от руководящей должности и стал преподавать архитектурное проектирование и историю архитектуры в нишском Техническом училище. Входил в городские экспертные и градостроительные комиссии, в 1960 году стал советником местного бюро "Инвестпроект".

Ретроспективная выставка, посвященная русскому архитектору Медведеву, будет открыта для посетителей до 20 декабря. Автор выставки - архитектор Михаил Медведев.