Центр театра и кино под руководством Михалкова представит премьеру спектакля "Дядя Ваня"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Сцены из деревенской жизни" по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня" состоится в среду в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра.

"Одна из основных сквозных линий "Дяди Вани" - любовная. Пьеса наполнена атмосферой влюбленности друг в друга, неожиданной любовной интригой", - привели в пресс-службе слова автора литературной и сценической композиции спектакля Анатолия Васильева.

Он отмечает, что любовь присутствует в истории, рассказанной Чеховым, но ни у одного персонажа эта любовь так и не реализуется. "Любовь разлита в атмосфере сцен из деревенской жизни, она присутствует в каждом герое, все находятся во власти любви, но она может быть осуществлена лишь мечтательно", - пояснил Васильев.

Как сообщили в пресс-службе, идея создания спектакля родилась во время проведения творческой лаборатории театрального режиссера Анатолия Васильева в рамках серии творческих проектов Академии Н.С.Михалкова. В начале 2021 года спектакль сыграли на сцене Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, после чего руководство театра решило включить спектакль в репертуар.

Создатели спектакля осознанно уходят от изложения сюжетной линии пьесы "Дядя Ваня", вместо этого зритель увидит девять дуэтов - диалоги чеховских героев о любви и ее поиске в своей жизни, говорят в Центре.

Режиссером-постановщиком спектакля выступила Мария Апексимова (Шмаевич), роли исполняют Янина Третьякова, Христина Полуянова, Юлия Вострилова, Антон Нетбай, Максим Григорьев, Никита Башков, Евгений Миронов, Иван Попов, Мария Шмаевич.

О Центре театра и кино

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова создан в октябре 2019 года. Его основной задачей является популяризация классической литературы и драматургии. Основной костяк труппы составляют выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова. Театр регулярно выпускает премьеры и активно гастролирует.

Центр в настоящее время размещается в учебно-театральном комплексе ГИТИСа, на сцене которого и состоится премьера. Сцена Центра на Поварской улице в Москве находится на реконструкции. Премьерные показы пройдут 8, 9 и 10 декабря.