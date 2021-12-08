Театр кукол С. В. Образцова представит премьеру к 120-летию со дня рождения его основателя

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьера постановки "Я - Сергей Образцов" состоится 21 декабря в Государственном академическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова к 120-летию со дня рождения основателя театра, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сергей Образцов - ровесник века, поэтому через призму его жизни можно рассказать об истории всего столетия. Он был лично знаком с теми, кто создавал мировую историю, и сам был ее активным участником. Для меня это особенная работа и абсолютно новое решение сценического пространства", - привели в пресс-службе слова режиссера-постановщика спектакля, заслуженной артистки России Екатерины Образцовой - внучки актера.

Премьера приурочена у 120-летию Сергея Образцова и пройдет в юбилейный, 90-й, год созданного им театра. В главной роли выступит актер Евгений Цыганов.

"Для меня это первый опыт работы в кукольном театре, и опыт очень волнительный, так как мне доверили роль самого Сергея Образцова. Новый спектакль - это попытка увидеть XX век глазами нашего героя, который так и называл себя - "ровесник века". Сергей Владимирович интересен не только тем, что он актер, режиссер, художник, музыкант, фотограф и писатель, но и своими размышлениями о жизни и, конечно, своим замечательным чувством юмора. Думаю, что эта необычная постановка будет интересна всем поколениям", - отметил актер. Его высказывания также привели в пресс-службе.

В постановке с помощью кукол будут созданы образы маленького и взрослого Образцова, Любови Орловой и Лидии Руслановой, Чарли Чаплина и Леонида Утесова, Соломона Михоэлса, Федора Шаляпина и других знаменитостей. Спектакль создан по книгам и рисункам Сергея Образцова. Авторы пьесы - Борис Голдовский и Екатерина Образцова.

Об основателе театра

Сергей Владимирович Образцов родился 5 июля 1901 года в Москве. После школы он идет в училище, а после становится студентом Высших художественно-театральных мастерских ("Вхутемас"). Образцов поступил в студию Московского художественного театра, а потом выступал на сцене Музыкального театра им. народного артиста Республики Вл. И. Немировича-Данченко и МХАТа II. Первую известность Образцову принесли эстрадные работы, зрителям полюбились его пародийные "романсы с куклами" - "Хабанера", "Налей бокал", "Минуточка" и другие.

В 1931 году Образцову предложили возглавить Центральный театр кукол. Первые годы у театра не было собственного здания, после ему предоставили помещение на площади Маяковского, а в 1970 году театр занял здание на Садово-Самотечной улице с огромными часами, которые на долгие годы стали его символом. В этом здании Театр Образцова живет и по сей день.

Образцов воспитал несколько поколений блестящих кукольников. Он умер 8 мая 1992 года в возрасте 90 лет.