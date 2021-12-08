Трубач Отто Заутер выступит в Москве к 100-летию со дня рождения Тимофея Докшицера

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Немецкий трубач Отто Заутер выступит 13 декабря в Москве в Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных в концерте к столетию со дня рождения народного артиста РСФСР, трубача Тимофея Докшицера (1921-2005). Об этом сообщил в среду ректор РАМ им. Гнесиных Александр Рыжинский на пресс-конференции в ТАСС.

"К нам приедет гуру музыкантов-духовиков всего мира Отто Заутер, который является главой Международной брасс-ассоциации", - сказал Рыжинский, отметив, что музыкант не только выступит в концерте, но и даст мастер-класс студентам Гнесинки.

Участниками гала-концерта "В день 100-летия Маэстро" также станут трубачи Сергей Накаряков, Вадим Эйленкриг и Владислав Лаврик, валторнист Аркадий Шилклопер, Духовой квинтет Большого театра, ансамбль New Life Brass и другие. "В профессиональной среде имя Докшицера в одном ряду с именами Рихтера, Гилельса и других наших выдающихся музыкантов", - подчеркнул Рыжинский.

Всего юбилейной дате посвящено более 200 мероприятий по всей России, сообщил глава Духового общества им. Валерия Халилова и Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. "До конца года запланировано еще 35 мероприятий, - рассказал Брызгалов. - Мы не гонимся за цифрами, но само количество людей, которые откликнулись, впечатляет".

В Музее музыки с 9 декабря по 6 февраля 2022 года будет открыта выставка "Тимофей Докшицер. Мелодия судьбы". Посетители смогут узнать о том, как Докшицер делал первые шаги в музыке, о его учителях, коллегах, участии и победах в конкурсах, работе в Большом театре, педагогической деятельности в Институте им. Гнесиных, выступлениях и наследии. Впервые будут представлены более 160 афиш выступлений трубача в Советском Союзе и за рубежом, а также книги, издания, рукописи, большое количество пластинок с записями исполнения произведений русских и зарубежных композиторов, подарки и личные вещи артиста. Среди наиболее интересных экспонатов - труба с дарственной надписью Timofei Dokshitser, концертный костюм, личные предметы с дарственными надписями известных людей, награды, редкие аудиозаписи.

Внучка трубача Анна Докшицер сообщила, что в юбилейный месяц выйдет перевод на английский язык книги "Путь к творчеству" - фундаментального труда маэстро, методической литературы для трубы.

О Докшицере

Тимофей Докшицер - один из крупнейших трубачей XX века. В его репертуар входили как классические сочинения для трубы, так и произведения, написанные специально для него. В частности, свои сочинения посвящали Докшицеру Мечислав Вайнберг, Александр Арутюнян, Александра Пахмутова, Эйно Тамберг, Анатолий Затин и другие советские и зарубежные композиторы. Ему был присвоен титул пожизненного члена Совета директоров Всемирной гильдии трубачей (ITG). Имя музыканта носят учебные заведения, фестивали и конкурсы.