Шпагу и пять видов огнестрельного оружия Наполеона продали в США за $2,87 млн

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Шпага и набор из пяти видов огнестрельного оружия, принадлежавшие французскому императору Наполеону I Бонапарту (1769-1821), были проданы анонимному покупателю на аукционе в США за $2,87 млн. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на аукционный дом Rock Island Auction.

"Покупатель снаряжения Наполеона забирает домой очень редкую часть истории", - сказал агентству президент аукционного дома Кевин Хоган.

Лот из шести предметов, состоящий из пяти единиц огнестрельного оружия с изысканной гравировкой и рельефной резьбой, а также позолоченной шпаги работы Николя-Ноэля Буте, директора Версальского государственного оружейного завода, изначально оценивался в $1,5-3,5 млн. Отмечается, что шпага, подаренная Бонапарту Директорией Французской республики в 1797 году, была при нем во время переворота 18 брюмера (9 ноября) 1799 года, после которого Наполеон стал первым консулом Франции.

Считается, что после того, как Наполеон получил титул императора, шпага была подарена генералу Жану Андошу Жюно, чья супруга была вынуждена продать оружие. По данным аукционного дома, последним владельцем шпаги был коллекционер из США.

Во вторник две диадемы начала 19 века, предположительно принадлежавшие жене Наполеона Бонапарта Жозефине де Богарне (1763-1814), ушли с молотка за $760 тыс. в ходе торгов в Лондоне. Как отмечает британский историк украшений Диана Скарисбрик, однозначно подтвердить факт принадлежности драгоценностей жене французского императора затруднительно, поскольку на сегодняшний день не сохранилось исчерпывающих каталогов украшений Жозефины.