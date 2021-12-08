На картине Рембрандта "Ночной дозор" устранят дефект

ГААГА, 8 декабря. /ТАСС/. Картина художника Рембрандта ван Рейна (1606-1669) "Ночной дозор" будет частично реставрирована, чтобы устранить похожий на рябь дефект в верхнем левом углу полотна. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (AP).

"Мы считаем, что это очень важно для долговременной сохранности полотна. Ожидается, что рябь уйдет, а картина станет более плоской и ровной", - приводит AP слова руководителя отдела консервации картин Государственного музея Нидерландов Петрии Ноубл.

По данным агентства, полотно будет вынуто из деревянного подрамника в январе и вставлено в новый. Дефект возник после того, как картина была перевезена во временную галерею в доме Рембрандта во время капитального ремонта в Государственном музее Нидерландов (2003-2013). В музее пояснили, что рябь, вероятно, была вызвана чрезмерными колебаниями микроклимата в галерее.

Дефект был замечен в ходе детального изучения полотна с использованием таких методов обработки изображений, как сканирование.

Картина, написанная в 1642 году маслом на холсте, изображает гражданское ополчение Амстердама и демонстрирует мастерское использование Рембрандтом света и композиции для придания сцене динамичности. Это один из самых известных и самый большой (379,5 453,5 см) шедевр золотого века голландской живописи.