Историю Екатеринбурга переведут на английский язык к Универсиаде и 300-летию города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Музей истории Екатеринбурга планирует перевести на английский язык историю Екатеринбурга и свой сайт к 300-летию города и Универсиаде, которые состоятся здесь в 2023 году. На эти цели будут направлены средства гранта в миллион рублей Благотворительного фонда Владимира Потанина, сообщил в среду на своей странице во Facebook директор музея Сергей Каменский.

"Мы выиграли миллион [рублей]. [Средства будут направлены] на перевод сайта и истории города на английский язык. Готовимся к Универсиаде, 300-летию и кругосветной экспедиции", - написал он, уточнив, что деньги будут направлены из Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Каменский пояснил, что основные разделы сайта музея планируется сделать доступными для иностранных пользователей. Кроме того, в числе задач - систематизировать имеющийся исторический контент на английском языке и создать серию новых материалов о связях Екатеринбурга с городами всего мира, провести серию консультаций со специалистами из музеев, имеющих большой поток иностранных туристов, а также другие вопросы.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей. Празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет также в 2023 году. Екатеринбург - уральский мегаполис с населением около 1,5 млн человек, четвертый по численности в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, его история началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов и начало работу самое технологически совершенное металлургическое предприятие того времени.

Музей истории Екатеринбурга - один из старейших музеев города, ведущий свою историю с 1940 года. После глобальной трансформации в 1995 году бывший Мемориальный музей Свердлова обрел новое имя и статус - музея истории города.